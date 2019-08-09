Google arama sayfası değişiyor! İşte yenilikler
Dünyanın tartışmasız en büyük şirketlerinden biri olan Google, arama motoru sonuçlarında bir dizi değişikliğe gidiyor. Bakın arama sonuçlarında neler görmeye başlayacaksınız, neler yapabileceksiniz?
Google'ın resim arama sayfasında kayda değer yenilikler yapılacak. İlk görüntüleri de internete sızmış durumda. Resimlere tıkladığınızda resmin büyük halini artık resmin altında değil, ekranın sağında görüyorsunuz. Küçük de olsa yenilik, öğrenciler gibi sıça resim arayıp, karşılaştıranların işine yarayacak.
Ekranın sağ tarafında görünen ön izleme, arama sonuçlarını kaydırsanız da olduğu yerde kalıyor, böylece benzer resimleri ararken kolayca kaydırabiliyorsunuz. Ön izlemeyi kapatırsanız, web tarayıcısının geri düğmesine tıklayarak son açtığınız resme geri dönebiliyorsunuz.
Ön izlemenin yanında firma, resimle ilgili marka adı, fiyat, bulunabilirlik ve yorumlar gibi detayları arama sonuçlarında görme olanağı sunmaya başlıyor. Google'a göre bu işlev, yayıncıların ve satıcıların da erişim oranını artıracak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle