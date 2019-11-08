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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.11.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Google arama geçmişi nasıl temizlenir?

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Google arama geçmişi nasıl temizlenir?

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, dev arama motoruyla her an elimizin altında ve aradığımız pek çok şeye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Peki Google'da yaptığımız aramaların kayıtlarını temizlemek istersek ne yapmalıyız?

Google'da arama yapmak çok kolay; ancak yaptığınız her arama, siz aksini yapmadığınız sürede kayıt altında tutuluyor. Kullanıcıların bazıları ise bu kayıtların tutulmasından rahatsız oluyor. Google ise bu yönde rahatsızlığı olan kullanıcılarının işini kolaylaştırmak adına arama geçmişini temizleme olanağı sunuyor. Arama geçmişini tek tek temizleyebileceğiniz gibi, toplu halde de silebilmeniz mümkün. 

Geçmiş tüm aramaları silmek için sağ üstteki profil resmine tıklayın ve Google Hesabı'na tıklayın. Burada Verilerinizi yönetin ve kişiselleştirin > Gizlilik ve kişiselleştirme yolunu izleyin. Etkinlik kontrolleri bölümünde Web ve Uygulama etkinliği bölümünü açın. Şimdi Etkinliği Yönet üzerine tıklayın. Google hizmetlerinde yaptığınız her şeyin bir listesi görünecek.

Google arama geçmişi nasıl temizlenir

google.com yazan her etiketin yanındaki üç noktalı menü düğmesine tıklayın ve Sil'e basarak arama bloğunu silin. Üstte belirli bir arama terimini aratıp, sadece bu terimi de silebilirsiniz. Menü düğmesinin altındaki Etkinliği buna göre sil işlevini kullanarak silme işlemini tarihe göre de gerçekleştirebilirsiniz.

Web ve Uygulama etkinliği sayfasındaki açma kapama düğmesini kapalı hale getirdiğinizde, Google'ın size sunduğu hizmetleri arama geçmişinizi kullanarak kişiselleştirmesini durdurmuş olacaksınız. İşlevi kapattığınızda son aramalarınız Google'ın giriş sayfasında görünmeyecek ve gelecek aramalarınız kaydedilmeyecek.

Bu arayüze telefonda ulaşmak için Google uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil resmine dokunun. Google Hesabını Yönet'i seçtiğinizde aynı değişiklikleri yapabileceğiniz bir sayfa açılacak.

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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