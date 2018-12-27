Google Android TV sonunda 10 milyon barajını aştı
Dünya devi Google'ın TV platformu Android TV, dünya genelinde hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaştı ve son açıklanan verilere göre 10 milyon kullanıcı barajını geride bırakmayı başardı.
Google, Android TV alanında işleri iyice büyütüyor, açıklanan son rakamlar da bu önermeyi doğrular nitelikte. Google’ın Android TV departmanı kıdemli yöneticisi Shalini Govil-Pai’ye göre, tv’ler için üretilen işletim sistemi, küresel alanda 100’den fazla ücretli tv operatörü tarafından kullanılıyor. Android TV kullanıcılarının çok büyük bir çoğunluğu Avrupa ve Asya’da bulunuyor ki bu da yakında değişebilir. DirecTV de, ABD’de bu tarz bir set üstü platform yayınlamaya hazırlanıyor.
İlk Android TV cihazı, daha önce başarısızlığa uğrayan Google TV’den sonra 2014 yılında duyuruldu. Ayrıca işletim sistemi gücünü Nvidia Shield, Sony, Sharp gibi firmalardan alıyordu.
İşletim sistemi, Google Asistan yüklü cihazlarınızla birlikte sesli komut özelliği de barındırıyor. Ayrıca, kullanıcıların telefonlarındaki medya dosyalarını TV’ye taşıyabilecekleri Google Cast özelliği de bulunuyor.
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