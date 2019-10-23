Google Adsense yenileniyor! Neler değişecek?
Google'dan Adsense hesabı olan kullanıcılara gelen e-postada otomatik reklamlarla ilgili önemli değişikliklerin yapıldığına dikkat çekildi. İşte Google'dan gelen o e-posta ve yapılacak değişiklikler...
İşte Google'dan gelen o e-posta:
"Otomatik reklamların yeni bir sürümünü geliştirdik. Bu sürüm sayesinde, Otomatik reklamlar deneyimini kullanıcılarınız için daha kapsamlı olarak özelleştirebileceksiniz.Otomatik reklamların yeni bir sürümünü geliştirdik. Bu sürüm sayesinde, Otomatik reklamlar deneyimini kullanıcılarınız için daha kapsamlı olarak özelleştirebileceksiniz.
Otomatik reklamları kullanım şeklinize bağlı olarak, mevcut Otomatik reklam ayarlarınızı yeni sürüme uygun hale getirmeye çalışacağız. Bu mümkün olmazsa AdSense ana sayfanızda bir bildirim göreceksiniz. Bildirim yoksa herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
Otomatik reklamlar artık tüm reklam kodları aracılığıyla çalışabiliyor. Otomatik reklamları bir site veya sitenizin bir bölümü için etkinleştirdiyseniz sadece normal reklam birimleri içeren sayfalar bile Otomatik reklamları otomatik olarak göstermeye başlar.
Otomatik reklamların gösterilmesini istemediğiniz sayfalar varsa bunların URL'sini Hariç tutulan sayfalara ekleyebilirsiniz. Örneğin, Otomatik reklamları ana sayfanızda veya sitenizin belirli bölümlerinin tamamında kapatabilirsiniz.
Reklamlar > Genel Bakış kısmında sitelerinizin her birine ait Otomatik reklam ayarlarının özeti gösterilir.
Reklam ayarları önizlemesi, Otomatik reklamların sitenizde nasıl görüneceğine, reklamlar yayınlanmadan bakabilmenizi sağlar. Otomatik reklam ayarlarında değişiklik yaparsanız bunların sitenize uygulanması bir saat kadar alabilir.Yerleşim hariç tutma işlemleri, "sil" simgesini kullanarak önizlemedeki belirli reklam yerleşimlerini silebilmenizi sağlar. Otomatik reklamlar, incelemeniz için yeni bir konumda hemen bir yerleşim oluşturur.
Reklam biçimleri, Otomatik reklamların sitenize yerleştireceği reklam türlerini belirlemenizi sağlar.
Eşleştirilen içerik, kullanıcılarınıza reklamlarla birlikte sitenize ait içerik önerilerinin gösterilmesine olanak tanır.
Otomatik reklamlar, reklam sayısını her sayfanın uzunluğuna göre dinamik olarak ayarlar. Reklam sayısı, sayfalarınızda göstermek istediğiniz reklam sayısını kontrol edebilmenizi sağlar.
Sitelerinizin her biri için Otomatik reklamların ve manuel reklam biriminin performansını yan yana görebilmenizi sağlamak amacıyla raporlama işlevini güncelledik."
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