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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Google AdSense reklamlarıyla ilgili çok önemli uyarı

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Google AdSense reklamlarıyla ilgili çok önemli uyarı

Google, bugün AdSense hesabına sahip olan kullanıcılarına önemli bir e-posta gönderdi. Google AdSense'te yapılacak iyileştirme ve yeniliklerin anlatıldığı e-postada bakın hangi değişikliklerin altı çizildi?

Google'dan AdSense hesabı olanlara gelen bilgilendirme mesajı şöyle:

Kullanıcıların reklamlara gösterdiği ilgiyi artırmanın en iyi yollarını ve reklamlarımızın nasıl performans gösterdiğini anlamak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sonuç olarak biçimlerimiz sürekli güncelleniyor ve iyileştiriliyor. Sitelerinizde bu yeni reklam türlerinin gösterildiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Reklamcılık ürünlerimizin modernleştirilmesi için sürekli yatırım yapmaya kararlıyız. Sonuç olarak daha önce kullandığınız veya yapılandırdığınız kimi AdSense özelliklerinde bazı önemli değişiklikler yapıyoruz. Reklamlar sekmeniz önümüzdeki haftalarda aşağıdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecek:

Reklam boyutları

Reklam birimlerinin oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırdık. Tüm reklam birimleri daha fazla performans ve esneklik sağlamak için, mobil cihazlarda ve masaüstünde farklı ekran boyutlarına uyum sağlamak üzere varsayılan olarak Duyarlı biçimde oluşturulacak. Daha fazla özelleştirmeye ihtiyacınız varsa özel boyutlu reklam birimleri oluşturmaya devam edebileceksiniz.

Reklam türleri

Kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek ve pazarda sahip olduğumuz reklam havuzunu tam olarak yansıtmak için daha zengin reklam biçimlerine geçiş yaparak, yalnızca metin içeren veya yalnızca görüntülü reklam birimlerini kullanımdan kaldırıyoruz. Sonuç olarak, hesabınızdaki "Yalnızca metin reklamlar" ve "Yalnızca görüntülü reklamlar" reklam birimleri artık "Görüntülü reklamlar" olarak adlandırılıyor ve 2019'un başından itibaren tüm reklam türlerini yayınlayacak şekilde güncellenecek.

Metin reklam stilleri

"Metin ve görüntülü reklamlar" reklam birimleri için metin reklam stillerini kullanımdan kaldırıyoruz. Artık yeni reklam birimleriniz için reklam stilleri oluşturamayacaksınız. Yeni reklam birimleriniz Google tarafından optimize edilmiş metin reklam stiline sahip olacak. Bu özellik kullanımdan kaldırılırken, mevcut reklam stilleriniz de önümüzdeki aylarda Google tarafından optimize edilecek. Özelleştirme ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi için sitenizde yerel reklamları kullanabilirsiniz.

"Hiç reklam yoksa" seçeneği basitleştiriliyor

Reklam ağımızın kalitesini ve güvenliğini artırmak, aynı zamanda AdSense ağına giren kötü amaçlı reklamların sayısını azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Sonuç olarak "Hiç reklam yoksa" seçeneğini kaldırıyoruz. Bu seçenek yerine varsayılan olarak reklam alanı daraltılacak veya boş bir alan gösterilecek. Geçerli ayarınız bir renk veya başka bir URL ise bu ayar yakın zamanda güncellenecek ve yayınlanması durdurulacak.

Denemeler

Yukarıdaki değişikliklerin sonucu olarak eski reklam birimi ayar denemelerini de kaldırıyoruz. Tüm etkin reklam birimi denemeleri önümüzdeki haftalarda durdurulacak. Buna bağlı olarak Raporlar sekmesindeki deneme raporu da kaldırılıyor. Kaldırılmayan deneme türleri için toplu metriklere, deneme bilgileri sayfasından ulaşmaya devam edebilirsiniz.

Eşzamanlı kod

AdSense hesabınızda reklam kodu türünüzü eşzamanlı olarak değiştirme seçeneği artık kullanılamayacak. Eşzamanlı reklam koduna ihtiyacınız varsa bu kılavuzu kullanarak reklam kodunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

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