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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.08.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Google Adsense kullananları ilgilendiren önemli gelişme

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Google Adsense kullananları ilgilendiren önemli gelişme

Google'ın reklamveren ve kullanıcıları bir araya getirdiği dev platformu Google Adsense bünyesinde bir dizi değişikliğe gidiyor. Adsense hesabı olan kullanıcılarına mail yoluyla bilgi veren Google, Adsense hesaplarının yapılacak değişikliklerden nasıl etkileneceğini anlatıyor.

Google, birçok kullanıcıya bu hafta içinde "Önemli güncelleme: Yakında AdSense politikalarında değişiklikler yapılacak" başlıklı e-posta göndermeye başladı. Adsense hesaplarını da etkilemesi beklenen değişikliklerle ilgili bilgi paylaşan Google'dan gelen mail şöyle:

"Eylül 2019'da yayıncı ürünlerimizin (AdSense, AdMob ve Ad Manager) bazı içerik politikalarıyla ilgili değişiklikler uygulayacağız. Bu durum, şu anda hiçbir yayıncıyı etkilemeyeceğinden hiçbir işlem yapmanız gerekmez ancak bu e-postayı okuyarak önümüzdeki ay gerçekleştirilecek değişikliklere aşina olun.

Bu değişiklikleri yapmamızın nedeni:

Çok sayıda yayıncı, bizden politikalarımızı sadeleştirmemizi ve daha anlaşılır hale getirmemizi istiyor. Birçoğunuzun birden fazla yayıncı ürününü kullandığını biliyoruz. Hangi ürünleri kullandığınız fark etmeksizin, politikalarımızla nasıl etkileşim kuracağınızın ve bu politikaların sizi nasıl etkilediğinin açık ve kolay bir şekilde anlaşılmasını istiyoruz.

Bu doğrultuda, şu alanlarda değişiklik yapılacak:

• Herhangi bir yayıncı ürünümüz üzerinden para kazanmak için kullanılamayan içerik türlerinin ana hatlarıyla açıklandığı Google Yayıncı Politikaları. Bu içerik türleri arasında şunlar bulunur: Yasa Dışı İçerik, İçinde Çocukların Bulunduğu Cinsel Materyal ve Pedofili, Müstehcen İçerik, Aile İçeriğinde Yetişkinlere Yönelik Temalar, Fikri Mülkiyetin Kötüye Kullanımı, Nesli Tükenmekte Olan veya Risk Altındaki Türler, Tehlikeli veya Hakaret Barındıran İçerik, Dürüst Olmayan Davranışa İmkan Verme, Gerçeği Yansıtmayan İçerik, Kötü Amaçlı veya İstenmeyen Yazılım ve Anlaşmalı (Mail-Order) Evlilikler.

Reklam kaynakları kısıtlanacak içerik türlerinin ana hatlarıyla açıklandığı Google Yayıncı Kısıtlamaları. Bu içerik türleri arasında şunlar bulunur: Cinsel İçerik, Şok Edici İçerik, Patlayıcılar, Silahlar, Silah Parçaları ve İlgili Ürünler, Diğer Silahlar, Tütün, Keyif Verici Maddeler, Alkol Satışı ve Kötüye Kullanımı, Online Kumar, Reçeteye Tabi İlaçlar ve Onaylanmamış İlaçlar ve Takviyeler. Google Ads (önceki adıyla AdWords), bu kısıtlı içeriklerin hiçbirinde reklam yayınlamamaya devam edecektir. Böyle durumlarda, yalnızca diğer reklamcılık platformlarından gelen veya yayıncılar ile reklamverenler arasında doğrudan yapılan anlaşmalara tabi olan reklamlar kabul edilecektir.

• Kullanmayı tercih ettiğiniz ürünler fark etmeksizin, yayıncı ürünlerimiz genelinde uyumluluk, sadelik, tutarlılık ve anlaşılırlık sağlanması.

AdSense yayıncısı olarak bu değişikliklerin sizin üzerinizdeki etkileri:

Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamına giren içeriklerden para kazanmak artık politika ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun yerine, bu içeriklerde reklam yayını için gerekli bazı kısıtlamalar getirilecektir. Söz konusu kısıtlamalar, her bir reklam ürünüyle ilgili tercihlere ve/veya reklamverenlerin kişisel tercihlerine göre belirlenecektir. Bazı durumlarda bu, envanteriniz için hiçbir reklam kaynağının teklif vermemesi veya kısıtlanmış içeriklerde reklam gösterilmemesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamındaki içeriklerden para kazanmayı tercih edebilseniz de bu tür içerikler için reklam alma olasılığınız, kısıtlamaya tabi olmayan başka içeriklere göre daha az olacaktır.

Google Yayıncı Politikaları kapsamındaki içerikten para kazanılmasına izin verilmez ve bu tür içerik için reklam vermemeniz gerekir. Bugünkü geçerli politikalarımızda olduğu gibi, politika ihlaline yol açan içerikten para kazanmaya çalışmak, hesaplarınızın askıya alınmasına veya sonlandırılmasına yol açabilir.

Bu politikaların ve kısıtlamaların, Google yayıncı ürünlerini kullanırken tabi olduğunuz diğer tüm politikalara ek olarak geçerli olacağını lütfen unutmayın.

Yapmanız gerekenler:

Şu anda herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz gerekmemektedir. Eylül 2019'da bu değişiklikler uygulandığında, politikaların ve kısıtlamaların eksiksiz listesi de Yardım Merkezi ve Politika Merkezi'ne eklenecektir. Şu an için lütfen güncellenen politikaları ve kısıtlamaları inceleyerek içeriğinizin bunlara uygun olup olmadığını kontrol edin.

Google'ın gelecekte AdSense politikaları ve kısıtlamalarıyla ilgili güncellemeleri bu değişiklik günlüğünde duyuracağını hatırlatmak isteriz. Yayıncıların politikalarda yapılan değişiklikleri yakından takip ederek bu politikalara her zaman uyması gerekir.
Saygılarımızla,

Google AdSense Ekibi"

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