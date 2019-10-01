Google Adsense hesabı olanlar için önemli uyarı

Google'ın kullanıcılarına yolladığı e-posta ise şöyle:



"Ağustos ayında, Google'ın yayıncı politikalarında değişiklikler yapılacağını e-posta ve değişiklik günlüğü aracılığıyla yayıncılarımıza bildirmiştik. Söz konusu politika değişiklikleri, yayıncı ürünlerimizde (AdSense, AdMob ve Ad Manager) bugünden itibaren geçerlidir. Şimdilik bu e-postayı, AdSense Yardım Merkezi'ni ve AdSense Politika Merkezi'ni inceleyerek içeriğinizin politikalarımızla uyumlu kalmasını sağlamak dışında hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Değişiklikler:



Bugünden itibaren, yayıncı içerik politikaları, reklam yayınına izin verilen veya kısıtlı olarak izin verilen içerik türleri açıkça sıralanarak artık daha sade görünümle sunuluyor:



• Google Yayıncı Politikaları, yayıncı ürünlerimiz aracılığıyla reklam gösterilmesine izin verilmeyen içerik türlerini ana hatlarıyla açıklıyor.



• Google Yayıncı Kısıtlamaları, sınırlı olarak para kazandıran içerik türlerini ana hatlarıyla açıklıyor.



Bu değişiklikler sizin gibi AdSense yayıncıları için şu anlama geliyor:



Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamına giren içeriklerden para kazanmanız artık bir politika ihlali sayılmayacak. Bunun yerine, uygun durumlarda her bir reklam ürünündeki tercihlere ve/veya reklamverenlerin bireysel tercihlerine bağlı olarak bu tür içeriklerdeki reklam yayını kısıtlanacak. Bazı durumlarda bu, envanterinizde hiçbir reklam kaynağının teklif vermemesi veya içeriğinizde hiçbir reklamın gösterilmemesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamındaki içeriklerden para kazanmayı tercih edebilseniz de bu tür içerikler için reklam alma olasılığınız, kısıtlamaya tabi olmayan diğer içeriklere göre daha az olacaktır.



Google Yayıncı Politikaları kapsamındaki içeriklerden para kazanmanıza izin verilmediğinden bu tür içeriklere reklam yerleştirmemeniz gerekir. Politikayı ihlal eden içeriklerden para kazanma girişiminde bulunmanız, hesaplarınızın askıya alınmasına veya feshedilmesine neden olabilir.



Bu değişiklikler nedeniyle, AdSense Politika Merkezi'ne iki yeni sütun ekliyoruz: "Düzeltilmesi gerekenler" ve "Reklam sunma durumu". "Düzeltilmesi gerekenler" sütununda, politika ihlali nedeniyle düzeltilmesi gereken bir sorun olup olmadığı belirtilecek. "Reklam sunma durumu" sütununda ise reklamların politika ihlali mi yoksa talebin kısıtlı olması nedeniyle mi sunulmadığı belirtilecek. Önceden olduğu gibi, AdSense Politika Merkezi'nde sitenizdeki, sitenizin bölümlerindeki ve sayfalarındaki reklam gösterimini kısıtlayabilecek sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmesinin yanı sıra reklam sunumuyla ilgili sorunların çözümü ve nasıl inceleme isteğinde bulunulacağı da açıklanmaktadır.



Bu politikaların ve kısıtlamaların, Google yayıncı ürünlerini kullanırken tabi tutulduğunuz diğer tüm politikalara ek olarak geçerli olduğunu unutmayın.

Yapmanız gerekenler:



AdSense Yardım Merkezi ve Politika Merkezi'ne politikalar ve kısıtlamaların eksiksiz dökümü eklenmiştir. Yapılan değişiklikleri daha iyi anlamak ve içeriğinizin politikalarımıza uygun kaldığından emin olmak için lütfen bu bilgileri gözden geçirin.



Bundan sonra, Google'ın AdSense politikaları ve kısıtlamalarıyla ilgili güncellemeleri bu değişiklik günlüğünde duyuracağını lütfen aklınızda bulundurun. Yayıncıların politikalarda yapılan değişiklikleri yakından takip ederek bu politikalara her zaman uyması gerekir."