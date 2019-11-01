Google, Adobe Flash'ın 'ölüm fermanını' imzaladı
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, beklenen hamleyi yapmaya karar verdi. Şirket, artık pek çok şirketin kullanmayı tercih etmediği Adobe Flash platformuna olan desteğini bünyesinde bulunan servislerinde sonlandırmaya hazırlanıyor.
Google, Flash platformunu kaldırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama yapan Google'dan Dong-Whi Lee, SWF dosyalarının artık dizine katılmayacağını kaydetti. Bu gelişme, Flash'ın aldığı en büyük darbelerden biri olacak. Lee, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Google Arama bu yıl Flash'ı desteklemeyi bırakacak. Flash içeriği içeren web sayfalarında, Google Arama, bağımsız Flash içeriğini dikkate almayacak. Google Arama, bağımsız SWF dosyalarının dizinini oluşturmayı durduracaktır. Çoğu kullanıcı ve web sitesi, bu değişiklikten etkilenmeyecek."
İki yıl kadar önce Apple başta olmak üzere Google, Mozilla ve hatta Microsoft, Flash'a desteğin sonlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Flash'ın ölüm sürecini ilk başlatan şey ise Steve Jobs'un 2010'daki "Flash hakkında düşünceler" mektubu olmuştu. Jobs, bu mektupta Apple cihazlarının neden Flash'ı desteklemediğinden bahsetmiş, Flash'ın performansının Apple cihazlarında iyi olmayacağını ve yazılımın güvenliği zayıflatacağını söylemişti.
Platformlar artık Flash'ın yerine HTML5'i tercih ediyor.
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