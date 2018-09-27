Google 20 yaşına girdi, değeri 800 milyar doları aştı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.09.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Google 20 yaşına girdi, değeri 800 milyar doları aştı!

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Google 20 yaşına girdi, değeri 800 milyar doları aştı!

Dünya devi Google, bugün 20'nci yaşını kutluyor. Uzun soluklu öyküsü tüm dünyaya dokunan Google, bugün 800 milyar doları aşkın bir değere sahip ve her gün yüz milyonlarca kullanıcı Google'da kendini buluyor. Bu özel gün için Google doodle da hazırlamayı ihmal etmedi!

Temeli 1996 yılında atılan Google, macerasına California’da başladı. Stanford Üniversitesi’nde doktora yapan iki öğrenci (Larry Page ve Sergey Brin) araştırma projesi olarak başladıkları çalışmalarını, farklı ve kullanıcıya istediğini verecek bir arama motoru yapmak üzerine kurmuşlardı. Hangi sayfanın kaç kez gösterildiğine göre sıralama yapan tipik arama motorları yerine, PageRank teknolojisini kullanan ve böylece her siteyi belirli kriterlere göre değerlendiren bir sistemi esas alan ikili, böylece 1998’de şirket olarak kurulan ve domain adresi satın alınan Google’ın ilk temellerini atmış oldu.

İlk kuruluşu internetin o zamanlar en sık kullanılan kodlama sistemi olan HTML ile yapılan Google, sonrasında içinde pek çok algoritmayı ve sistemi de barındırmaya başladı ve hem daha geniş imkanlara, hem de farklı kodlama sistemlerine ihtiyaç duydu. 2001 yılında ise 1 milyar kullanıcı sayısını aşarak, yıllar önce kırdığı kendi rekorunu bir kez daha egale etti. Sonrasında ise Yahoo gibi piyasa devlerini alt etti ve arama sistemleri içerisinde kullanıcının tercih ettiği bir numaralı site haline geldi.

Google 20 yaşına girdi, değeri 800 milyar doları aştı

Hisseleri 2004’te 85 dolar iken 2007 yılında 700 dolar üzerine çıkan şirket, bugün dünya borsalarında en değerli şirketlerden birisi olarak görülüyor.

Günümüzde Google sadece bir arama motoru olmaktan çıkmış, birçok ülkede piyasayı elinde bulunduran bir bilişim şirketi halini almıştır. Android işletim sistemi ile mobil pazarda Apple’la birlikte en büyük pay ortağı olan Google, aynı zamanda harita, reklam, çeviri, sosyal medya gibi pek çok sektöre de el atmış ve bunların her birisinde ciddi anlamda söz sahibi olabilmiştir. Bu konuda atılan en büyük adımlardan birisi ise 2006 yılında YouTube’un satın alınışı ve şirket bünyesine dahil edilmesidir.

Şirketin asıl amaç olarak ortaya çıkarttığı arama motoru ise, birçok rakibine göre çok daha stabil çalışmakta ve kullanıcılarına aradıklarını verebilmektedir. En büyük kriterinin kullanıcıya bilgi veren, özgün ve doğru bilginin sitelerde yer bulması olduğunu bildiğimiz Google, ziyaretçisine aradığı bilgiye veren siteyi daha değerli görmekte ve sıralama kriterlerini de buna göre ayarlamaktadır.

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