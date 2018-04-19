Gökten yağan elmaslar parçalanan gezegenden
2008'de Sudan'ın kuzeyindeki Nübye Çölü'ne gökten elmas kristalleri yağmıştı. İsviçreli bilim insanları bu kristaller üzerinde yaptıkları incelemeleri bitirdi.
İsviçre'deki Lozan Federal Teknik Üniversitesi araştırmacıları, bu türden kristallerin oluşabilmesi için en az 20 gigapaskal (GPa) büyüklükteki bir basınca ihtiyaç olduğunu, bunun da ancak Merkür veya Mars büyüklüğünde bir gezegenin merkezinde oluşabileceğini belirledi.
Araştırmacılar, kristallere dair bulguların, Güneş Sistemi'nin erken oluşum evresinde dev ön-gezegenlerin çarpışmaları ve etkileşimleriyle oluştuğuna dair teorileri doğrulayan ilk ikna edici kanıt olduğunu vurguladı. Bu gezegenlerin zamanla birbirlerine veya Güneş'e çarparak parçalandığı, arta kalan parçaların da büyük bölümünün Güneş Sistemi dışına çıkarak yok olduğu tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle