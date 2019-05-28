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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak

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Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak

Göğüs röntgenlerindeki anormal durumlar, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 3 gün içerisinde tespit edilebilecek.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'ın araştırmasına göre, 500 bin yetişkinin göğüs röntgeni verisi kullanılarak geliştirilen yapay zeka sistemi, röntgen raporlama süresini kısaltarak aciliyeti olan vakaların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Rutin bir şekilde çekilen göğüs röntgenleri, ciğerler, kalp, kemikler ve yumuşak dokuların durumunu izlemek ve bu organlardaki anormal durumları teşhis etmek için kullanılıyor.

King's College London araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi, göğüs röntgenlerindeki görsel kalıpları yorumlayabiliyor ve hastanın durumunun acil olup olmadığını algılayarak hastanın durumuyla ilgili radyoloji uzmanına önerilerde bulunuyor. 

Röntgen raporlama süresi 11 günden 3 güne düştü 

Göğüs röntgenlerini yorumlayan yapay zeka sistemi, bir simülasyonda test edildi ve sistemin ortalama röntgen raporlama süresini 11 günden 3 güne düşürdü.

Acil hastalık belirtileri gösteren anormal göğüs röntgenlerinin bir radyoloji uzmanı tarafından en kısa zamanda gözden geçirilmesini sağlamak, hastaların hızlıca en uygun tedaviyi almasına ve tedavide başarı oranının artmasına imkan tanıyor.

Araştırmacılar, geliştirilen yapay zeka sistemi sayesinde raporlama gecikmelerinin ortadan kalkacağını ve aciliyeti olan hastaların erken teşhisle hızlı bir şekilde tedavi edileceğini belirtiyor.

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