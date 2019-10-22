GoDaddy, Web Siteleri + Pazarlama Araçları’nı Türkiye’de kullanıma sundu

GoDaddy, Hazır Web Sitesi (eski Web Sitesi Mimarı) ürününü, küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin yeni müşterilere ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olacak pazarlama araçları ile birleştirdiği Web Siteleri + Pazarlama Araçları ürün grubunu kullanıma sunduğunu açıkladı. GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama Araçları GoDaddy InSight ve Bağlantılar gibi, girişimcilerin web sitelerini kurmalarına, geliştirmelerine ve performansını yükseltmelerine yardımcı olacak yeni özelliklere de sahip.

GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Selina Bieber, “Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin başarıyı yakalamalarına yardımcı olmaya odaklanan bir şirket olarak onlarla yakın çalışıyoruz ve şunu biliyoruz ki bir web sitesi kurmalarının ardından onun nasıl bir performans gösterdiğini, internette görünür olmak için neler yapabileceklerini öğrenmek konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Web Siteleri + Pazarlama Araçları ürün grubumuza GoDaddy InSight isimli, müşterilerimizin büyük yatırımlar yapmadan, gerçek sonuçlar elde edebileceği aksiyon planları öneren yeni bir özellik de ekledik. Bir diğer yeni özellik ise Bağlantılar. Bağlantılar da pazarlama çalışmalarında daha rahat kullanılabilmeleri için bağlantıların kolaylıkla yönetilmesini sağlıyor. Türkiye’deki küçük işletme sahibi ve girişimcilerin kendi işlerine odaklanabilmeleri için online varlıklarını oluşturma ve yönetme sürecini kolaylaştırmak istedik. Web Siteleri + Pazarlama Araçları’nın da bu konuda yardımcı olacağına inanıyoruz,” dedi.

GoDaddy InSight, atılması gereken adımlara dair tavsiyeler sunuyor

GoDaddy’nin Web Siteleri + Pazarlama Araçları ile tanıttığı yeni özelliklerden biri GoDaddy InSight. Kullanıcıya özel tavsiyeler sunan akıllı bir teknoloji olan GoDaddy InSight, hedeflerine ulaşmak doğrultusunda girişimcilerin “bir sonraki adımım ne olmalı?” sorusunu cevaplamalarına yardımcı oluyor. GoDaddy InSight, tavsiyeler sunarken milyonlarca web sitesinin anonim verilerini temel alarak, küçük işletme sahiplerine gücünü veri biliminden alan, yeni müşteriler bulmalarına ve mevcut müşterileriyle daha güçlü etkileşim kurmalarına yardımcı olacak aksiyon planları sunuyor.

Web Siteleri + Pazarlama Araçları, GoDaddy InSight gibi bir özelliğe sahip, sektördeki tek ürün olarak dikkat çekiyor. GoDaddy InSight, kullanıcılara kendi hedefleri doğrultusunda özel tavsiyeler sunmasının yanı sıra söz konusu işletmenin performansını benzerleriyle de karşılaştırıyor.

GoDaddy InSight, bunlara ek olarak işletmelerin performansını benzerleriyle karşılaştıran bir skor da sunuyor. Bu skor, aksiyon planlarındaki adımlar tamamlandıkça güncelleniyor ve sürekli bir performans değerlendirmesi sağlıyor.

Web Siteleri + Pazarlama Araçları ile web sitesi kurulumu hem masaüstü bilgisayarlar, hem de mobil cihazlar üzerinden hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yapılabiliyor. Benzer web sitesi kurulum ürünlerinin aksine tasarım değişikliği yapmak için her şeye yeniden başlanması gerekmiyor. Kullanıcılar, içeriklerini kaybetmeden, yeniden düzenlemeden web sitelerinin görünümünü değiştirebiliyor.

Tutarlılık, gösterişli, profesyonel bir web sitesine sahip olmanın anahtarlarından biri ve Web Siteleri + Pazarlama Araçları ile web sitesi genelinde renkler ve font’lar tek tıkla değiştirilebiliyor.