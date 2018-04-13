Godaddy ve Amazon'dan işbirliği

Bir Amazon.com şirketi olan Amazon Web Services (AWS), GoDaddy ile işbirliği yaptığını açıkladı. Birkaç yıl sürmesi beklenen dönüşme süreci ile GoDaddy, altyapısının büyük bir kısmını AWS’ye taşıyacak. Aralarında makine öğrenimi, analitik, veritabanları ve container’lar da olmak üzere AWS hizmetlerinin kapsama genişliğinden faydalanacak olan GoDaddy, bu sayede ürün ve hizmetlerinin global çapta daha hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayacak.

Container’laştırılmış uygulamaları aktif bir şekilde kullanan GoDaddy, şimdi de AWS’nin Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) ürününden yararlanacak. GoDaddy, bu sayede Kubernetes işlerini Amazon EKS üzerinden yürütebilecek. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) P3 Instances ile de GoDaddy makine öğrenimi süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra kullanıcıların alan adlarının değerini öğrenmesini sağlayan Domain Appraisals aracının performansını yükseltecek. Bunlara ek olarak, GoDaddy ve AWS GoDaddy’nin Yönetilebilir WordPress ve Web Sitesi Mimarı gibi alan adı ve web sitesi kurulum ürünlerini AWS müşterilerine sunmaya da hazırlanıyor.

GoDaddy CTO’su Charles Beadnall, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “17 milyondan fazla müşterisi olan bir teknoloji sağlayıcısı olarak hızla büyüyen şirketimizi desteklemek için güvenilir, global altyapı sunan; teknoloji alanında inovasyon konusunda başarılı performansa sahip bir iş ortağı seçmemiz bizim için çok önemliydi. AWS’yi seçmemizin nedeni de üstün bulut teknolojisi ile bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayabileceğini düşünmemiz oldu. AWS ürünlerini kullanarak müşterilerimize kendi işlerini yönetmeleri ve online platformlarda başarılı olmaları için ihtiyaçları olan güçlü araçları sunmak doğrultusunda daha hızlı ve ölçeklendirilebilir şekilde inovasyon yapabileceğiz.”

AWS Global Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı Mike Clayville ise, “Büyük, hızla büyüyen şirket olarak GoDaddy AWS’nin inovatif hizmetlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine sunabilecek. Sektör lideri hizmetlerimiz ile GoDaddy makine öğrenimi gibi yükselen teknolojilerden faydalanabilecek, fikirlerini hızlıca test edebilecek ve müşterilerine daha sık yeni araç ve çözümler sunabilecek. İnsanlara, fikirlerini online platformlarda gerçekleştirme fırsatını sunan GoDaddy ile işbirliğimiz konusunda heyecanlıyız.”