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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.04.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Godaddy ve Amazon'dan işbirliği

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Godaddy ve Amazon'dan işbirliği

Amazon Web Services, dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy’ye dünyanın dört bir yanına sunduğu hizmetleri iyileştirmesi için yardım edecek.

Bir Amazon.com şirketi olan Amazon Web Services (AWS), GoDaddy ile işbirliği yaptığını açıkladı. Birkaç yıl sürmesi beklenen dönüşme süreci ile GoDaddy, altyapısının büyük bir kısmını AWS’ye taşıyacak. Aralarında makine öğrenimi, analitik, veritabanları ve container’lar da olmak üzere AWS hizmetlerinin kapsama genişliğinden faydalanacak olan GoDaddy, bu sayede ürün ve hizmetlerinin global çapta daha hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayacak.

Container’laştırılmış uygulamaları aktif bir şekilde kullanan GoDaddy, şimdi de AWS’nin Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) ürününden yararlanacak. GoDaddy, bu sayede Kubernetes işlerini Amazon EKS üzerinden yürütebilecek. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) P3 Instances ile de GoDaddy makine öğrenimi süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra kullanıcıların alan adlarının değerini öğrenmesini sağlayan Domain Appraisals aracının performansını yükseltecek. Bunlara ek olarak, GoDaddy ve AWS GoDaddy’nin Yönetilebilir WordPress ve Web Sitesi Mimarı gibi alan adı ve web sitesi kurulum ürünlerini AWS müşterilerine sunmaya da hazırlanıyor.

GoDaddy CTO’su Charles Beadnall, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “17 milyondan fazla müşterisi olan bir teknoloji sağlayıcısı olarak hızla büyüyen şirketimizi desteklemek için güvenilir, global altyapı sunan; teknoloji alanında inovasyon konusunda başarılı performansa sahip bir iş ortağı seçmemiz bizim için çok önemliydi. AWS’yi seçmemizin nedeni de üstün bulut teknolojisi ile bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayabileceğini düşünmemiz oldu. AWS ürünlerini kullanarak müşterilerimize kendi işlerini yönetmeleri ve online platformlarda başarılı olmaları için ihtiyaçları olan güçlü araçları sunmak doğrultusunda daha hızlı ve ölçeklendirilebilir şekilde inovasyon yapabileceğiz.”

AWS Global Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı Mike Clayville ise, “Büyük, hızla büyüyen şirket olarak GoDaddy AWS’nin inovatif hizmetlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine sunabilecek. Sektör lideri hizmetlerimiz ile GoDaddy makine öğrenimi gibi yükselen teknolojilerden faydalanabilecek, fikirlerini hızlıca test edebilecek ve müşterilerine daha sık yeni araç ve çözümler sunabilecek. İnsanlara, fikirlerini online platformlarda gerçekleştirme fırsatını sunan GoDaddy ile işbirliğimiz konusunda heyecanlıyız.”

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