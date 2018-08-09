God of War'a New Game+ güncellemesi geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.08.2018 - 07:51, Son Güncelleme:

God of War'a New Game+ güncellemesi geliyor!

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God of War'a New Game+ güncellemesi geliyor!

God of War hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesi belli oldu! Peki, New Game+ ne zaman gelecek ve neler içerecek?

Sony Interactive Entertainment (SIE), God of War hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesinin tarihini açıkladı. Oyuna yeni ekipmanlar ve özelliklerin ekleneceği New Game+ güncellemesi, 20 Ağustos tarihinden itibaren PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.

Kratos'un Atreus ile birlikte çıktığı destansı macerayı tekrar yaşatacak olan New Game+ güncellemesi ile birlikte, oyun yenilenen bir deneyim sunacak. Güncelleme ile gelecek olan özelliklerin bazıları şu şekilde;

-Kratos ve Atreus'un macerasına, daha önceki oyundan kazandığınız tüm zırhlar ve güç geliştirmelerine sahip olarak yeniden başlayın.

-Daha yüksek seviyedeki düşmanlara karşı mücadele edin. Düşmanların artık size saldırmak için yeni taktikleri var.

God of Wara New Game+ güncellemesi geliyor

-New Game+ ile birlikte oyuna nadir bulunan yeni geliştirmeler ekleniyor. Yeni kaynak olan "Skap Slag" ile ekipmanlarınızı çok daha iyi bir hale geliştirin.

-Oyunu tamamen yenilenen güçlü zırh ve geliştirmelerle birlikte yeniden deneyimleyin.

-New Game+ güncellemesi ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de sinematik sahneleri geçebilme özelliği. Daha önce oynayıp seyrettiğiniz sahneleri tekrar izlememek için artık bu sahneleri geçebilirsiniz. Bu özellik oyunun normal modu için de geçerli olacak.

-God of War ana hikayesini herhangi bir zorluk seviyesinde bitirmiş olan tüm oyuncular, 20 Ağustos tarihinden itibaren New Game+ modunu oynamaya başlayabilirler.

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