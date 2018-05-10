God of War'a fotoğraf modu güncellemesi
PlayStation 4 platformunun sevilen oyunlarından birisi olan God of War için beklenen fotoğraf modu güncellemesi nihayet geldi.
Kullanıcılarına fotoğraf modu özelliğinin bir güncellemeyle geleceğinin müjdesini daha önce veren Sony, fotoğraf modu içeren 1.20 sürümündeki güncellemeyi yayınladı. Yayınlanan modla birlikte oyuncular, kendilerine sunulan birçok filtre ve fotoğrafı çerçeveleyebilme özelliklerinden faydalanabilecek.
God of War oyuncularının bu özelliği kullanabilmeleri içinse oyun üzerinden ayarlar bölümüne gitmeleri ve oradan da "Touch Pad Hızlı Erişim" seçeneğini aktif etmeleri gerekiyor. Çıkan kamerayı sağ-sol veya yukarı-aşağı yönlerinde hareket ettirmek isteyen oyuncuların, L2 ve R2 butonlarını kullanmaları gerekiyor.
Son olarak, yayınlanan güncellemeyle arayüz geliştirilmiş ve altyazı puntoları da büyütülmüş durumda.
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