God of War satışa çıktı, 3 milyondan fazla sattı!
Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) yaptığı açıklamaya göre, God of War'un küresel satışları, lansmanı takip eden ilk üç gün içinde, 3,1 milyonu aşarak, PS4 tarihinde en hızlı satışı olan birinci parti oyun ünvanına sahip oldu.
SIE Worldwide Studios (SIE WWS) bünyesindeki Santa Monica Stüdyoları tarafından geliştirilen God of War, sekiz yıllık bir aradan sonra oyun severlerle buluştu.
3 gün içinde 3 milyonu aşkın satış yapan God of War, Türkçe alt yazı ve menü seçeneği ile Türkiye genelinde satışa sunulmuş durumda.
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