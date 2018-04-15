God of War fırtınası oyuncuların aklını başından alacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

God of War fırtınası oyuncuların aklını başından alacak!

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God of War fırtınası oyuncuların aklını başından alacak!

Sony kısa bir süre önce dünyanın önde gelen mecralarına God of War’ı incelemeleri için promo versiyonlarını göndermeye başladı. Oyunu deneyip, inceleme yazılarını hazırlayan mecralar, incelemeler için Sony’nin ambargo tarihinin kalkmasını bekliyordu. Nitekim God of War inceleme ambargosunun son bulmasıyla, merakla beklenen puanlar da ortaya çıkmış oldu. God of War gerçekten de oyuncuları ekran başınıza kilitleyecek gibi görünüyor!

God of War inceleme puanlarına bakıldığında en düşük notun 80 olduğunu dikkat çekiyor. Ayrıca oyuna tam puan veren mecra sayısının da hayli yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Görünen o ki God of War inceleme puanları baz alındığında hayli iddialı bir noktada bulunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri God of War inceleme puanları ile başbaşa bırakalım.

God of War fırtınası oyuncuların aklını başından alacak

İşte God of War inceleme puanları;

Guardian 100
USgamer 100
Polygon 100
Game Revolution 100
GamesRadar+ 100
Easy Allies 100
Wccftech 100
We Got This Covered 100
ZTGD 100
JeuxActu 100
PlayStation LifeStyle 100
Push Square 100
Eurogamer Italy 100
Gameblog.fr 100
GamingTrend 100
God is a Geek 100
IGN 100
CGMagazine 100
Destructoid 100
Areajugones 99
LevelUp 98
Game Informer 98
Gamersky 97
The Games Machine 97
Hobby Consolas 96
InsideGamer.nl 96
Forbes 95
3DJuegos 95
Everyeye.it 95
SpazioGames 95
Video Chums 95
EGM 95
Gaming Nexus 95
GRYOnline.pl 95
COGconnected 95
Vandal 94
GamePro Germany 93
IGN Italia 93
Power Unlimited 92
Worth Playing 92
Meristation 92
Slant Magazine 90
Video Gamer 90
XGN 90
M3 90
Metro GameCentral 90
Multiplayer.it 90
Post Arcade (National Post) 90
Press Start Australia 90
PSX-Sense.nl 90
TrueGaming 90
Trusted Reviews 90
Digitally Downloaded 90
FANDOM 90
Gamer.nl 90
GamesBeat 90
GameSpot 90
Hardcore Gamer 90
IGN Spain 90
Attack of the Fanboy 90
Digital Trends 90
Metro Montreal 85
New Game Network 80
Stevivor 80
The Daily Dot 80
TheSixthAxis 80
Twinfinite 80

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