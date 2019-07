Go programlama dilini öğrenmek isteyenler dikkat!

Kitap; 2007 yılında geliştirilmeye başlanan ve kullanımı artarak devam eden Go programlama dili, diğer bir deyişle Golang hakkında temel seviyede bilgiler içeriyor. Golang programlama dilinin çıkış amacı diğer dillerle uyumlu bir şekilde çalışarak daha başarılı ve güçlü sistemler ortaya çıkarıyor.



Bugün Go programlama dilini farklı ihtiyaçları için kullanan şirketler arasında Koding, Google, Apple, Twitter, Amazon, Github, Ubuntu, Dropbox ve Facebook gibi şirketlerin var olması Golang programlama dilinin ne kadar kabul görmüş olduğunu gösteriyor.



Kitap içerisinde Go programlama dilinin genel yapısı ve özellikleri anlatıldı. Her bölümde konuların pekiştirilmesi için örnek uygulamalar yapıldı. Kitap, temel seviyede programlama bilen veya programlama ile ilgilenen herkesin anlayabileceği şekilde hazırlandı. Go programlama dilini öğrenmek isteyenler için rehber niteliğinde olan bu kitap; özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı çekilen Go Programlama Dili için temel kaynak niteliğinde.