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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
08.05.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Gmail'in kendi kendini yok edecek e-postaları ne işe yarayacak?

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Gmail'in kendi kendini yok edecek e-postaları ne işe yarayacak?

Aktivistler, Google'ın geçtiğimiz günlerde yenilenen Gmail'e eklediği "kendini imha et" özelliğinin, devlet kuruluşlarında kötüye kullanılacağını belirterek devre dışı bırakılmasını istiyor.

Arama devi Google, e-posta servisi Gmail'in tasarımını kısa bir süre önce yenilerken, bu hizmete birçok da ek özellik getirdi. Bunlardan biri de kullanıcıların gönderdikleri bir e-postanın, belirli bir süre sonra kendini imha etmeye programlanabilmesi. Yani gönderdiğiniz e-posta, belirlediğiniz bir zaman dilimi sonrasında kendi kendini imha ederek ulaşılamaz hale getirilebiliyor.

Bu özellik, kişisel kullanım için iyi gibi görünse de, aktivistler kendini imha et özelliğinin devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında devletlerin gazetecilere, araştırmacılara ve vatandaşlara hükümet e-postalarını sunması gerektiğini belirten aktivistler, konuyla ilgili olarak Google CEO'su Sundar Pichai'ye bir mektup gönderdiler.

Pichai'ye gönderilen mektupta: "Yerel ve eyalet hükümetleri ve onların çeşitli kurumları Gmail'i kullanmak istedikçe, Devlet Kamu Kayıtları yasalarının bir süre sonra "kendini imha eden e-postalar" nedeniyle zarar görme olasılığı var. Bu da halkın şeffaflık ve açıklık konusundaki temel haklarının çiğnenmesi anlamına geliyor. Gmail'in bu özelliğinin devlete ait hesaplarda ve devlet kurumlarına yönlendirilen e-postalarda devre dışı bırakılmasını sağlamak için adımlar atmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri yer aldı. Donanımhaber'in haberine göre Google ise 25 Nisan'da kullanıma sunduğu "kendini imha et" özelliğinin devlet kurumlarında kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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