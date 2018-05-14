Gmail'e yeni gelen müthiş özellik: Gizli Mod
Eğer yeni Gmail tasarımına geçtiyseniz, iki yeni özellik yakında Gmail arayüzünüzde kullanılabilir halde olacak: Gizli Mod (Confidental Mode) ve Akıllı Yazma (Smart Compose). Yeni tasarıma henüz geçmediyseniz, önce bunu yapmak isteyebilirsiniz. Ayar ikonuna tıkladığınız anda yeni tasarımı deneme seçeneğini göreceksiniz.
Gizli Mod'un orijinal olarak genel yeni tasarımla birlikte gelmesi gerekiyordu ama anlaşılan bu, "gizli" sebepler dolayısıyla gecikti. Normalde, birine e-mail gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişi bunu silmediği sürece Gelen Kutusu'nda kalmaya devam eder. Gönderdiğiniz e-mail hassas bilgiler içeriyorsa ve bu kişinin hesabı ele geçirilirse (örneğin oltalama ile) ciddi problemler ortaya çıkabilir.
Gizli Mod ile, mesajın kendisi hiçbir zaman diğer kişiye gönderilmiyor. Bunun yerine Google tarafından depolanan bir sürüm için bir link gönderiliyor ve bu link, belli bir süreden sonra kullanılmaz hale geliyor (bir günden beş güne kadar). Ekstra güvenlik için, alıcının SMS ile gönderilen rastgele oluşturulmuş bir şifreyi girmesini de zorunlu kılabilirsiniz.
Gizli Mod'a erişmek için, e-mail'inizi yazarken saat ve asma kilit ikonuna (ikisinin birlikte olduğu ikon) tıklamanız yeterli. Gizli e-mail'leri yalnızca Gmail kullanıcılarına değil, herkese gönderebilirsiniz.
Akıllı Yazma (Smart Compose) ise bu haftanın başında Google I/O konferansında açıklandı ve günlük e-mail yazımını hızlandırmayı amaçlıyor.
Cep telefonunuzda yazmaya çalıştığınızı tahmin eden klavye gibi ama onun daha akıllısı diyebiliriz. Yazınızın yazdığınız kadarından içeriği ve bağlamı anlamaya çalışıyor, analiz ediyor ve yazmak isteyebileceğiniz bir sonraki kelimeyi öneriyor. Makine öğrenme ile daha önce yazdığınız mesajlardan da öğrenerek, bunun isabetini geliştiriyor.
Önerilen yazılar siz Enter tuşuna basana kadar gri renkte görünüyorlar. Google, zamanla mesajları baştan sona sadece bir tuşa basarak yazabileceğinizi umuyor.
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