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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.05.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Gmail'e yeni gelen müthiş özellik: Gizli Mod

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Gmail'e yeni gelen müthiş özellik: Gizli Mod

Eğer yeni Gmail tasarımına geçtiyseniz, iki yeni özellik yakında Gmail arayüzünüzde kullanılabilir halde olacak: Gizli Mod (Confidental Mode) ve Akıllı Yazma (Smart Compose). Yeni tasarıma henüz geçmediyseniz, önce bunu yapmak isteyebilirsiniz. Ayar ikonuna tıkladığınız anda yeni tasarımı deneme seçeneğini göreceksiniz.

Gizli Mod'un orijinal olarak genel yeni tasarımla birlikte gelmesi gerekiyordu ama anlaşılan bu, "gizli" sebepler dolayısıyla gecikti. Normalde, birine e-mail gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişi bunu silmediği sürece Gelen Kutusu'nda kalmaya devam eder. Gönderdiğiniz e-mail hassas bilgiler içeriyorsa ve bu kişinin hesabı ele geçirilirse (örneğin oltalama ile) ciddi problemler ortaya çıkabilir.

Gizli Mod ile, mesajın kendisi hiçbir zaman diğer kişiye gönderilmiyor. Bunun yerine Google tarafından depolanan bir sürüm için bir link gönderiliyor ve bu link, belli bir süreden sonra kullanılmaz hale geliyor (bir günden beş güne kadar). Ekstra güvenlik için, alıcının SMS ile gönderilen rastgele oluşturulmuş bir şifreyi girmesini de zorunlu kılabilirsiniz.

Gizli Mod'a erişmek için, e-mail'inizi yazarken saat ve asma kilit ikonuna (ikisinin birlikte olduğu ikon) tıklamanız yeterli. Gizli e-mail'leri yalnızca Gmail kullanıcılarına değil, herkese gönderebilirsiniz. 

Gmaile yeni gelen müthiş özellik: Gizli Mod

Akıllı Yazma (Smart Compose) ise bu haftanın başında Google I/O konferansında açıklandı ve günlük e-mail yazımını hızlandırmayı amaçlıyor.

Cep telefonunuzda yazmaya çalıştığınızı tahmin eden klavye gibi ama onun daha akıllısı diyebiliriz. Yazınızın yazdığınız kadarından içeriği ve bağlamı anlamaya çalışıyor, analiz ediyor ve yazmak isteyebileceğiniz bir sonraki kelimeyi öneriyor. Makine öğrenme ile daha önce yazdığınız mesajlardan da öğrenerek, bunun isabetini geliştiriyor.

Önerilen yazılar siz Enter tuşuna basana kadar gri renkte görünüyorlar. Google, zamanla mesajları baştan sona sadece bir tuşa basarak yazabileceğinizi umuyor.

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