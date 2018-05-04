Gmail'de eski arayüze nasıl geri dönülür?
Google'ın eposta hizmetinin yeni tasarımı, çoğumuzun kullanacağı güçlü yeni işlevlerle geliyor. Ancak herkesin yeni tasarımı beğenmediğini de biliyoruz. Gmail'in yeni görünümünde kaybolduysanız, onu eski haline getirmek çok kolay.
Gmail'in yeni tasarımı, takvim ve görevleri Gmail'in içerisine eklerken öncekine göre biraz daha temiz görünüyor. Bununla birlikte herkes yeni tasarımı beğenmiyor. Değişiklikler ne kadar olumlu da olsa, eski sürümde kalmak için haklı nedenleri sahip olan bazı kullanıcılar olabiliyor.
Gmail'in yeni tasarımını denediyseniz ve klasik Gmail'in daha iyi olduğuna karar verdiyseniz, iki adımda eski görünüme geri dönebilirsiniz:
1. Gmail'i web tarayıcınızda açın ve Ayarlar düğmesine tıklayın.
2. Açılan menüden Klasik Gmail ürününe dön seçeneğine tıklayın.
Hepsi bu kadar, artık eski arayüzü kullanabilirsiniz. En azından şimdilik. Google, klasik arayüzü ne kadar süreyle kullanabileceğinizi belirtmiyor ancak şimdilik arayüzün tadını çıkarabilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: GMAIL'İNİZİ GELİŞTİRECEK 8 EKLENTİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle