Gmail'de bir dönem resmen sona erdi
Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'e erişimi keyifli hale getiren Gmail Inbox için yolun sonu göründü. Söz konusu uygulama tam anlamıyla kaldırıldı.
Google geçtiğimiz haftalarda Google Plus platformunu resmen kapatmıştı. Şimdi de sıra Gmail Inbox'a geldi. Dev şirket 2 Nisan tarihinde sevilen e-posta uygulamasını kullanımdan kaldırmıştı. Ancak bazı kullanıcılar uygulamanın eski sürümünü indirerek Gmail Inbox'dan yararlanmaya devam ediyordu.
Bunun ardından Google, uygulamanın eski sürümleri için oturum açmayı engelleyince Gmail Inbox tamamen ortadan kalkmış oldu. Gmail Inbox ve Google Plus'ın ardından Hangouts uygulamasının da tarihe karışması bekleniyor.
Gmail Inbox, e-postalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki e-postaları bir araya getiriyordu. Bunun yanında e-postaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü.
Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.
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