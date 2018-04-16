Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik

Son iki gündür yenilenen web arayüzü ile gündeme gelen Gmail, bugün de yeni tasarımında kendini yok eden e-postaları test etmesiyle kendinden söz ettiriyor. Gmail’in bu yeni özelliği sayesinde artık kullanım süresi dolabilen e-postalar atabileceksiniz.

Tüm e-posta sağlayıcıları ve e-posta istemcileriyle uyumlu olmak zorunda olduğunuz için aslında bir e-posta hizmeti olarak çalışmayı sürdürmek oldukça zordur. Görünen o ki; bu yeni özelliğiyle POP3/IMAP ve SMTP protokollerinin ötesinde hizmet vermeye hazırlanan Gmail için bu alanda çalışmak hiç de zor değil.







Webrazzi'nin haberine göre şimdiye kadar yayınlanan ekran görüntülerine bakılacak olursak çalışma prensibi açısından Gmail’in süresi dolabilen e-postalarının, ProtonMail‘in aynı işlevdeki e-postalarına benzediğini söyleyebiliriz. E-posta’yı yazarken ekranda “gizlilik modu” isminde küçük bir kilit tuşu ile karşılaşıyorsunuz. Bu modun açıklamasında ise alıcının e-posta içeriğini, yönlendirme, kopyalayıp yapıştırma, indirme ya da e-postanın çıktısını alma yetkisine sahip olmayacağı belirtiliyor.

Bu arada göndereceğiniz e-postaların son kullanım tarihini belirleyebileceğinizi de söyleyelim. Böylece e-postanız 1 hafta veya 1 ay gibi kısa süreler çinde kendini imha edebileceği gibi birkaç yıl içinde de gözden kaybolabilir. Bu özellik kapsamında e-postayı açmadan önce alıcıya, kendisine SMS ile gönderilen giriş kodunu sorabiliyorsunuz. Böylece gönderdiğiniz e-posta’nın alıcı dışındaki kişiler tarafından okunmadığına emin olabiliyorsunuz.





Test aşamasındaki bu özellik karşınıza çıktığında “daha fazla bilgi al” tuşuna basarsanız şu an için Google’ın yardım merkezine yönlendirildiğinizi söyleyelim. Ancak henüz özellik herkese açılmaya hazır olmadığı için “sayfa bulunamadı” hatası alıyorsunuz.

Bu ürüne bir de alıcı tarafından bakalım. Halihazırdaki Gmail versiyonunu kullanan alıcılar, e-postayı görüntülemek için bir linke tıklıyor. Bunun ardından içeriği görüntüleyebilmek için Gmail hesaplarına tekrar giriş yapıyor. E-maili görüntüleyen alıcı her ne kadar kopyala-yapıştır seçeneklerini kullanamıyor olsa da ekran görüntüsü alabiliyor.





E-postayı görüntülemek için Gmail hesabına tekrar giriş yapmak konusunu düşündüğümüzde bu özelliğin Gmail kullanıcısı olmayanlarla uyum sağlama durumunun da belirsizliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Gmail’in yeni arayüzüne geçildiğinde özellikte iyileştirme amaçlı değişiklikler de yapılması beklenebilir.

ProtonMail örneğine baktığımızda kullanıcılar bir başka ProtonMail kullanıcısına e-posta gönderdiğinde gelen kutusundaki herhangi bir e-postadan farkı olmuyor. Ancak kullanım süresi dolduğunda e-posta, kendini alıcının gelen kutusundan ve gönderenin gönderilen kutusundan siliyor. Gmail’in bu yeni özelliğinde ise Google’ın bir link üzerinden e-posta oluşturduğunu görüyoruz. Aracı e-posta varlığını koruyor ancak e-postanın ardındaki link zamanı dolunca kayboluyor.





Bu arada gizlilik modunun uçtan uca şifreleme ile bir bağlantısı olmadığını da belirtelim. Yani Gmail bu moddayken de e-postalarınıza erişmeye devam edebiliyor. Gizlilik moduna Gmail’in bir kaç hafta içinde yeni tasarıma geçmesinin ardından ulaşmanız olası.



