Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik
GeriTeknoloji Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
16.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik

Gmail kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak bir özellik ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan Gmail'in bu yeni özelliği sayesinde kullanıcılar attıkları mail'i sonradan silebilecek. İşte Gmail'in kendi kendini yok eden e-maillerinin çalışma prensibi...

Son iki gündür yenilenen web arayüzü ile gündeme gelen Gmail, bugün de yeni tasarımında kendini yok eden e-postaları test etmesiyle kendinden söz ettiriyor. Gmail’in bu yeni özelliği sayesinde artık kullanım süresi dolabilen e-postalar atabileceksiniz.

Tüm e-posta sağlayıcıları ve e-posta istemcileriyle uyumlu olmak zorunda olduğunuz için aslında bir e-posta hizmeti olarak çalışmayı sürdürmek oldukça zordur. Görünen o ki; bu yeni özelliğiyle POP3/IMAP ve SMTP protokollerinin ötesinde hizmet vermeye hazırlanan Gmail için bu alanda çalışmak hiç de zor değil.

Gmailde attığınız mail silinecek İşte o bomba özellik


Webrazzi'nin haberine göre şimdiye kadar yayınlanan ekran görüntülerine bakılacak olursak çalışma prensibi açısından Gmail’in süresi dolabilen e-postalarının, ProtonMail‘in aynı işlevdeki e-postalarına benzediğini söyleyebiliriz. E-posta’yı yazarken ekranda “gizlilik modu” isminde küçük bir kilit tuşu ile karşılaşıyorsunuz. Bu modun açıklamasında ise alıcının e-posta içeriğini, yönlendirme, kopyalayıp yapıştırma, indirme ya da e-postanın çıktısını alma yetkisine sahip olmayacağı belirtiliyor.

Bu arada göndereceğiniz e-postaların son kullanım tarihini belirleyebileceğinizi de söyleyelim. Böylece e-postanız 1 hafta veya 1 ay gibi kısa süreler çinde kendini imha edebileceği gibi birkaç yıl içinde de gözden kaybolabilir. Bu özellik kapsamında e-postayı açmadan önce alıcıya, kendisine SMS ile gönderilen giriş kodunu sorabiliyorsunuz. Böylece gönderdiğiniz e-posta’nın alıcı dışındaki kişiler tarafından okunmadığına emin olabiliyorsunuz.

Gmailde attığınız mail silinecek İşte o bomba özellik

Test aşamasındaki bu özellik karşınıza çıktığında “daha fazla bilgi al” tuşuna basarsanız şu an için Google’ın yardım merkezine yönlendirildiğinizi söyleyelim. Ancak henüz özellik herkese açılmaya hazır olmadığı için “sayfa bulunamadı” hatası alıyorsunuz.

Bu ürüne bir de alıcı tarafından bakalım. Halihazırdaki Gmail versiyonunu kullanan alıcılar, e-postayı görüntülemek için bir linke tıklıyor. Bunun ardından içeriği görüntüleyebilmek için Gmail hesaplarına tekrar giriş yapıyor. E-maili görüntüleyen alıcı her ne kadar kopyala-yapıştır seçeneklerini kullanamıyor olsa da ekran görüntüsü alabiliyor.

Gmailde attığınız mail silinecek İşte o bomba özellik

E-postayı görüntülemek için Gmail hesabına tekrar giriş yapmak konusunu düşündüğümüzde bu özelliğin Gmail kullanıcısı olmayanlarla uyum sağlama durumunun da belirsizliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Gmail’in yeni arayüzüne geçildiğinde özellikte iyileştirme amaçlı değişiklikler de yapılması beklenebilir.

ProtonMail örneğine baktığımızda kullanıcılar bir başka ProtonMail kullanıcısına e-posta gönderdiğinde gelen kutusundaki herhangi bir e-postadan farkı olmuyor. Ancak kullanım süresi dolduğunda e-posta, kendini alıcının gelen kutusundan ve gönderenin gönderilen kutusundan siliyor. Gmail’in bu yeni özelliğinde ise Google’ın bir link üzerinden e-posta oluşturduğunu görüyoruz. Aracı e-posta varlığını koruyor ancak e-postanın ardındaki link zamanı dolunca kayboluyor.

Gmailde attığınız mail silinecek İşte o bomba özellik

Bu arada gizlilik modunun uçtan uca şifreleme ile bir bağlantısı olmadığını da belirtelim. Yani Gmail bu moddayken de e-postalarınıza erişmeye devam edebiliyor. Gizlilik moduna Gmail’in bir kaç hafta içinde yeni tasarıma geçmesinin ardından ulaşmanız olası.

Nokıa X'in konsept videosu yayınlandı!HMD Global ile işbirliği içinde olan ve önümüzdeki günlerde Nokıa 9 modelini tanıtmaya hızlanan Nokıa'nın önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl sunması beklenen Nokıa X'e dair çarpıcı bir konsept videosu yayınlandı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

Gmail'de attığınız mail silinecek! İşte o bomba özellik

İşte Apple'ın yeni telefonu: iPhone X Gold

Apple Watch'larda ücretsiz değişim başladı!