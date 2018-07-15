Gmail şifre kurtarma | Nasıl yapılır?
Şifrenizi ya da kullanıcı adınızı unuttuysanız veya doğrulama kodları alamıyorsanız Google Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Bu şekilde Gmail, Fotoğraflar ve Google Play gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.
Şifrenizi ya da kullanıcı adınızı unuttuysanız veya doğrulama kodları alamıyorsanız Google Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Bu şekilde Gmail, Fotoğraflar ve Google Play gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.
Şifrenizi mi unuttunuz?
- Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın.
- Hesabın size ait olduğunu doğrulamak için bazı sorular sorulacaktır. En iyi şekilde yanıtlamaya çalışın.
- Sorun yaşıyorsanız hesap kurtarma adımlarını tamamlama ipuçlarını deneyin.
- İstendiğinde şifrenizi sıfırlayın. Bu hesapta daha önce kullanmadığınız güçlü bir şifre seçin.
Oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini hatırlamıyor musunuz?
- Kullanıcı adınızı bulmak için adımları uygulayın. Şunları biliyor olmanız gerekecek:
- Hesap için kullanılan telefon numarası veya kurtarma e-posta adresi
- Hesabınızdaki tam ad
- Hesabın size ait olduğunu onaylamak için talimatları uygulayın.
- Eşleşen kullanıcı adlarının yer aldığı bir liste görürsünüz.
Hesabınızı başka biri kullanıyor
Başka birinin Google Hesabınızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız saldırıya uğramış veya ele geçirilmiş bir hesabı kurtarma adımlarını uygulayın.
Başka bir sebepten dolayı oturum açamıyorsunuz
Başka bir sorun yaşıyorsanız oturum açma konusunda yardım alın.
Silinen bir hesabı kurtarma
Google Hesabınızı kısa bir süre önce sildiyseniz hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayabilirsiniz.
Hâlâ oturum açamıyor musunuz?
Yeni hesap oluşturun
Oturum açamıyorsanız hesap kurtarma için bu ipuçlarını denemenizi öneririz.
Hesabınızı yine de kurtaramazsanız yeni bir Google Hesabı oluşturabilirsiniz.
Hesap ve şifre kurtarma hizmetlerinden kaçının
Güvenliğiniz açısından, hesabınızda oturum açma konusunda yardım almak için Google’ı aramanız mümkün değildir. Hesap veya şifre desteği sağladığını iddia eden herhangi bir hizmetle çalışmıyoruz. Şifrelerinizi veya doğrulama kodlarınızı hiçbir zaman başkalarına vermeyin.
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