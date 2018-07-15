Gmail şifre kurtarma | Nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
15.07.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Gmail şifre kurtarma | Nasıl yapılır?

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Gmail şifre kurtarma | Nasıl yapılır?

Şifrenizi ya da kullanıcı adınızı unuttuysanız veya doğrulama kodları alamıyorsanız Google Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Bu şekilde Gmail, Fotoğraflar ve Google Play gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.

Şifrenizi ya da kullanıcı adınızı unuttuysanız veya doğrulama kodları alamıyorsanız Google Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Bu şekilde Gmail, Fotoğraflar ve Google Play gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?

  1. Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın.
  2. İstendiğinde şifrenizi sıfırlayın. Bu hesapta daha önce kullanmadığınız güçlü bir şifre seçin. 

Oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini hatırlamıyor musunuz?

  1. Kullanıcı adınızı bulmak için adımları uygulayın. Şunları biliyor olmanız gerekecek:
    • Hesap için kullanılan telefon numarası veya kurtarma e-posta adresi
    • Hesabınızdaki tam ad
  2. Hesabın size ait olduğunu onaylamak için talimatları uygulayın.
  3. Eşleşen kullanıcı adlarının yer aldığı bir liste görürsünüz.

Hesabınızı başka biri kullanıyor

Başka birinin Google Hesabınızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız saldırıya uğramış veya ele geçirilmiş bir hesabı kurtarma adımlarını uygulayın.

Başka bir sebepten dolayı oturum açamıyorsunuz

Başka bir sorun yaşıyorsanız oturum açma konusunda yardım alın.

Silinen bir hesabı kurtarma

Google Hesabınızı kısa bir süre önce sildiyseniz hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayabilirsiniz.

Hâlâ oturum açamıyor musunuz?

Yeni hesap oluşturun

Oturum açamıyorsanız hesap kurtarma için bu ipuçlarını denemenizi öneririz.

Hesabınızı yine de kurtaramazsanız yeni bir Google Hesabı oluşturabilirsiniz.

Hesap ve şifre kurtarma hizmetlerinden kaçının

Güvenliğiniz açısından, hesabınızda oturum açma konusunda yardım almak için Google’ı aramanız mümkün değildir. Hesap veya şifre desteği sağladığını iddia eden herhangi bir hizmetle çalışmıyoruz. Şifrelerinizi veya doğrulama kodlarınızı hiçbir zaman başkalarına vermeyin.

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