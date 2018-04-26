Gmail şifre değiştirme: Bilmiyorsanız işte en kolay yolu
Gmail şifre değiştire işlemini yapmak sandığınızdan da kolay. Popüler e-posta istemcisi Gmail'de her hesabınızda olduğu gibi belirli aralıklarla şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Peki Gmail şifre değiştirme nasıl yapılır? İşte yolu...
Şifrenizi değiştirme veya sıfırlama: Şifrenizi güvenlik nedenleriyle değiştirebilir, unuttuysanız sıfırlayabilirsiniz. Google Hesabı şifreniz Gmail ve YouTube gibi birçok Google ürününe erişmek için kullanılır.
Şifrenizi değiştirme: Hesabım'da oturum açın. "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da oturum açma'yı seçin. Şifre'yi seçin. Tekrar oturum açmanız istenirse oturum açın. Yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir'i seçin.
Şifrenizi sıfırlama: Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Hesabın sahibi olduğunuzu onaylamak için size bazı sorular sorulur ve sonrasında bir e-posta gönderilir. E-postayı almazsanız: Spam veya Toplu Posta klasörlerinizi kontrol edin. noreply@google.com'u adres defterinize ekleyin. Başka bir e-posta istemek için hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın.
Hesabınıza kaydolmak veya oturum açmak için kullanmış olabileceğiniz tüm e-posta adreslerini kontrol edin.
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