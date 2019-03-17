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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.03.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Gmail kullananlara önemli uyarı: İşte yeni bomba özellik

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Gmail kullananlara önemli uyarı: İşte yeni bomba özellik

Gmail hesabınızı Android telefonunuzdan kontrol ediyorsanız işinize yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunulmak üzere. Zamanlama özelliği sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman ayarladıkları mail'i karşı tarafa ulaştırabilecek.

Gmail uygulamasına 'mail zamanlama' özelliği geliyor. Basitçe anlatmak gerekirse kullanıcılar yazdıkları bir mail'i 10 dakika ya da bir saat sonraya ayarlayarak gönderim yapabilecek. TweetDeck çalışma mantığıyla aynı olan bir yapıdan bahsediyoruz elbette. Ancak süre konusunda bir sınırlama yok; 10 gün sonra da mail'inizi yollayabilirsiniz. Belirlenen minimum-maksimum aralık ise 2 dakikayla başlıyor, 50 yıla kadar çıkıyor.

1 Nisan 2004 yılında açılan Gmail, önümüzdeki günler 15'inci yaşına basıyor. Bu kapsamda Google bu uygulamasını ilk açtığında herkese 1 GB depolama alanı sunmuş; o yıllar oldukça düşük alan sunan diğer mail servislerini kullananlar şaşkınlık yaşamıştı. 

Zamanlama özelliğini kullanırken, telefonunuzun açık olup olmaması, ya da internete bağlı olup olmamasının da bir önemi bulunmuyor; zira sunucu üzerinde kaydedilen işlemler böyle bir ihtiyaca gerek bırakmıyor. 

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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