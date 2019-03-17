Gmail kullananlara önemli uyarı: İşte yeni bomba özellik
Gmail hesabınızı Android telefonunuzdan kontrol ediyorsanız işinize yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunulmak üzere. Zamanlama özelliği sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman ayarladıkları mail'i karşı tarafa ulaştırabilecek.
Gmail uygulamasına 'mail zamanlama' özelliği geliyor. Basitçe anlatmak gerekirse kullanıcılar yazdıkları bir mail'i 10 dakika ya da bir saat sonraya ayarlayarak gönderim yapabilecek. TweetDeck çalışma mantığıyla aynı olan bir yapıdan bahsediyoruz elbette. Ancak süre konusunda bir sınırlama yok; 10 gün sonra da mail'inizi yollayabilirsiniz. Belirlenen minimum-maksimum aralık ise 2 dakikayla başlıyor, 50 yıla kadar çıkıyor.
1 Nisan 2004 yılında açılan Gmail, önümüzdeki günler 15'inci yaşına basıyor. Bu kapsamda Google bu uygulamasını ilk açtığında herkese 1 GB depolama alanı sunmuş; o yıllar oldukça düşük alan sunan diğer mail servislerini kullananlar şaşkınlık yaşamıştı.
Zamanlama özelliğini kullanırken, telefonunuzun açık olup olmaması, ya da internete bağlı olup olmamasının da bir önemi bulunmuyor; zira sunucu üzerinde kaydedilen işlemler böyle bir ihtiyaca gerek bırakmıyor.
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