Gmail için değişim vakti: İşe yeni gelen özellikler
Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'e yeni özellikler geliyor. Henüz test aşamasında olan bu özelliklerin ne olduğu ise şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilerle gün yüzüne çıktı.
Google'ın büyük umutlar bağladığı; ancak beklenen ilgiyi görmeyen Inbox servisi Mart ayı içinde tamamen kapatılıyor. Gmail üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran şirket, bir dizi yeni özelliği test ediyor. Reddit'te paylaşılan bazı görüntülerde Gmail'de yaşanacak değişim apaçık bir şekilde gözler önüne serildi.
Paylaşılan ekran görüntüsünde Google'ın benzer e-postaları bir araya toplayan ve kullanıcının hepsine birlikte yanıt vermesini kolaylaştıran Bundles adı verilen bir özellik üzerinde çalıştığı görülüyor.
Bunun yanı sıra Gmail kullanıcıları önemli e-postalarını pin özelliği sayesinde sabitleyebilecek, ki artık pek çok uygulamada bu özelliği görmeye başlamış durumdayız. Gmail'in bu yeni özelliklerinin ne zaman aktif hale geleceğine dair bir bilgi ise henüz yok.
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