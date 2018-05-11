Gmail akıllı yanıt özelliği nasıl kullanılır?
Geçtiğimiz aylarda Gmail'in tasarımını yenileyen Google, gelen birçok yeni özelliği de aktif hale getirdi. Peki akıllı yanıt özelliği nasıl kullanılır?
Google, geçtiğimiz aylarda popüler mail uygulaması Gmail'e büyük bir güncelleme getirdi. Bu güncellemeyle sadece arayüz yenilenmedi. Arayüzle beraber birçok yeni özellik de, yayınlanan güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Bu özellikler içerisinde en çok dikkat çeken akıllı yanıt özelliği de daha yeni aktif oldu. Gmail'de akıllı yanıt özelliğini nasıl kullanabilirim diyorsanız:
- Öncelikle Gmail hesabınıza girin.
- Sonrasında, "Ayarlar" bölümüne gitmeniz ve "Yeni Google Ürününü Dene" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
- Böylelikle yeni özelliklerin aktif olduğu sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Ardından Ayarlar>Genel Ayarlar işlemlerini takip ederek "Deneysel erişimi etkinleştir" demeniz gerekiyor. Son olarak da, "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklamalısınız.
- Böylelikle, Gmail akıllı yanıt özelliğini kullanabilirsiniz. Yalnız, bu özelliğin şimdilik sadece İngilizce dil desteği sunduğunu unutmayın!
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