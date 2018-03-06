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    GM 5 Plus için Android Oreo 8.0 güncellemesi ertelendi

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    General Mobile'ın 2016 yılında piyasa sürdüğü GM 5 Plus için Android Oreo 8.0 güncellemesi 31 Mart'a ertelendi.

    Ülkemizde oldukça çok tercih edilen yerli telefon markası General Mobile, 2016'da çıkardığı amiral gemisi modeli için Android Oreo 8.0 güncellemesini erteledi. Orta segmentte yer alan cihaz Android One ailesinde bulunuyor. Ancak General Mobile'ın, 2 yıl boyunca sunması gereken erken güncelleme avantajı Android 8.0 için geçerli olmadı. Firma bu yüzden kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcıların GM 5 Plus'ı tercih etmelerindeki en önemli etken olan erken güncelleme avantajı Nisan 2018 itibari ile bitiyor.

    GM 5 Plus için Android Oreo 8.0 güncellemesi ertelendi

    Bu tepkiler üzerine şirketin resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Açıklamada " GM 5 Plus modeli için planlanan Android One güncellemesi, son yazılım testlerinin tamamlanmasının ardından en geç 31 Mart 2018'de sunulacaktır. Bu durum, 2017'den önce piyasaya sunulmuş olan cihazların güncelleme sürecinin yeni tarihli cihazlara kıyasla daha uzun süreler gerektirmesinden kaynaklanmıştır. General Mobile olarak tüm zorluklarına rağmen sizlere hızlı ve sorunsuz bir Android deneyimi yaşatmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." dedi. 

    Etiketler: GM 5 Plus , Android 8.0 Oreo , Güncelleme , General Mobile
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