Global hedeflerle bölgeye açılıyor
Dijital pazarlama ajansı SEM, yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
Dijital pazarlama dünyasının dinamikleri hızla değişirken, yeni nesil ihtiyaçlara ve müşteri beklentilerine etkin yanıtlar sunabilmek için kapsamlı bir dönüşümden geçen Türkiye’de faaliyet gösteren dijital pazarlama ajansı SEM, global açılımını başlattı. Şirket; Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlayan faaliyetleriyle global pazarda büyümeyi hedefliyor. Kurum içinde yaşanan kapsamlı dönüşüm hareketiyle birlikte eski Google yöneticisi Ali Yılmaz'ın genel müdürlükten yönetim kurulu başkanlığına geçmesinin ardından, bugüne kadar Coca-Cola, Danone, IBM ve Google gibi şirketlerinde çalışan İhsan Ceyhan Solak SEM'in yeni genel müdürü oldu. SEM’in kurucu ekibinde yer alan ve ilk günden bu yana yönetimde görev yapan genel müdür yardımcısı Alper Cengiz’in ise daha önce TurkNet ve ShowTV'de çalışma deneyimi bulunuyor.
Gelişme sürecinde markaların ihtiyaçları doğrultusunda Arama Motoru Optimizasyonu, Web Analytics Danışmanlığı ve Yazılım Arayüzü hizmetleri konusunda da destek vermeye başlayarak hizmetlerini genişleten SEM, ikinci büyük yeniden yapılanmasını 2013 yılında gerçekleştirdi ve 360 derece dijital reklamcılık alanında çözümler sunmaya başladı.
Pazarlama faaliyetlerini daha etkin yönetmek isteyen markalara arama motoru, sosyal medya, medya satın alma ve display reklam alanlarında hizmet vermeye başlayan SEM, son beş yılda ortalama yüzde 25 büyüdü. İki kişilik bir ekiple 2007 yılında sektörün ilk arama motoru pazarlama ajansı olarak kurulan SEM, 2018 yılı itibarıyla 90 kişilik bir ekiple kendi binasına taşınıyor.
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