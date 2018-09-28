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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Global hedeflerle bölgeye açılıyor

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Global hedeflerle bölgeye açılıyor

Dijital pazarlama ajansı SEM, yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

Dijital pazarlama dünyasının dinamikleri hızla değişirken, yeni nesil ihtiyaçlara ve müşteri beklentilerine etkin yanıtlar sunabilmek için kapsamlı bir dönüşümden geçen Türkiye’de faaliyet gösteren dijital pazarlama ajansı SEM, global açılımını başlattı. Şirket; Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlayan faaliyetleriyle global pazarda büyümeyi hedefliyor. Kurum içinde yaşanan kapsamlı dönüşüm hareketiyle birlikte eski Google yöneticisi Ali Yılmaz'ın genel müdürlükten yönetim kurulu başkanlığına geçmesinin ardından, bugüne kadar Coca-Cola, Danone, IBM ve Google gibi şirketlerinde çalışan İhsan Ceyhan Solak SEM'in yeni genel müdürü oldu. SEM’in kurucu ekibinde yer alan ve ilk günden bu yana yönetimde görev yapan genel müdür yardımcısı Alper Cengiz’in ise daha önce TurkNet ve ShowTV'de çalışma deneyimi bulunuyor.

Gelişme sürecinde markaların ihtiyaçları doğrultusunda Arama Motoru Optimizasyonu, Web Analytics Danışmanlığı ve Yazılım Arayüzü hizmetleri konusunda da destek vermeye başlayarak hizmetlerini genişleten SEM, ikinci büyük yeniden yapılanmasını 2013 yılında gerçekleştirdi ve 360 derece dijital reklamcılık alanında çözümler sunmaya başladı.

Pazarlama faaliyetlerini daha etkin yönetmek isteyen markalara arama motoru, sosyal medya, medya satın alma ve display reklam alanlarında hizmet vermeye başlayan SEM, son beş yılda ortalama yüzde 25 büyüdü. İki kişilik bir ekiple 2007 yılında sektörün ilk arama motoru pazarlama ajansı olarak kurulan SEM, 2018 yılı itibarıyla 90 kişilik bir ekiple kendi binasına taşınıyor.

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