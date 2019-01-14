Global birikimini Türkiye'ye taşımayı planlıyor
Uçtan uca teknoloji çözümleri sunan PGI, önemli isimleri transfer ederek başladığı 2019 yılında yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor.
Uçtan uca teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşüm ve süreç otomasyonuna destek olan İtalya merkezli Planet Group International (PGI), 2017 yılında giriş yaptığı Türkiye pazarında sektörün deneyimli isimlerini bünyesine kattı. Başta IBM ve OpenText olmak üzere, Snowbound ve Lutech gibi farklı teknoloji üreticileriyle de pek çok küresel iş birliğine imza atan şirket, finans, sigortacılık ve Telekom sektörlerinin ardından 2019 yılında üretim ve enerji sektörlerinde de dijital dönüşüm projelerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
Şirketin Türkiye Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Kaynarkan; ilk iki yılda temelini oluşturdukları hizmet çeşitliliğinin 2019’da daha da artacağını ifade etti.
Son dönemde şirket kadrosuna katılan isimler ise şu şekilde:
2012 yılında KoçSistem’le başlayan kariyerini IBM ve Ereteam ile devam ettiren Murat Özdemir, Nisan 2018’den bu yana PGI Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev alıyor. Yazılım, bulut ve dijital dönüşüm çözümleri konularında deneyime sahip olan Özdemir; telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende ve ulaşım gibi farklı sektörlere yönelik çok sayıda projeye imza attı.
Bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojileri alanında 18 yıllık eğitim ve iş tecrübesine sahip olan Halil Atmaca, çeşitli kuruluşlardaki pek çok projede yazılım geliştirme uzmanı, teknik danışman, çözüm mimarı, proje yöneticisi ve ekip lideri olarak görev üstlendi. Daha önce IBM'de Teknik Satış Uzmanı, KoçSistem'de Ekip Lideri görevlerinde bulundu.
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