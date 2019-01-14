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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Global birikimini Türkiye'ye taşımayı planlıyor

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Global birikimini Türkiye'ye taşımayı planlıyor

Uçtan uca teknoloji çözümleri sunan PGI, önemli isimleri transfer ederek başladığı 2019 yılında yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor.

Uçtan uca teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşüm ve süreç otomasyonuna destek olan İtalya merkezli Planet Group International (PGI), 2017 yılında giriş yaptığı Türkiye pazarında sektörün deneyimli isimlerini bünyesine kattı. Başta IBM ve OpenText olmak üzere, Snowbound ve Lutech gibi farklı teknoloji üreticileriyle de pek çok küresel iş birliğine imza atan şirket, finans, sigortacılık ve Telekom sektörlerinin ardından 2019 yılında üretim ve enerji sektörlerinde de dijital dönüşüm projelerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Şirketin Türkiye Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Kaynarkan; ilk iki yılda temelini oluşturdukları hizmet çeşitliliğinin 2019’da daha da artacağını ifade etti.

Son dönemde şirket kadrosuna katılan isimler ise şu şekilde:

2012 yılında KoçSistem’le başlayan kariyerini IBM ve Ereteam ile devam ettiren Murat Özdemir, Nisan 2018’den bu yana PGI Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev alıyor. Yazılım, bulut ve dijital dönüşüm çözümleri konularında deneyime sahip olan Özdemir; telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende ve ulaşım gibi farklı sektörlere yönelik çok sayıda projeye imza attı. 

Bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojileri alanında 18 yıllık eğitim ve iş tecrübesine sahip olan Halil Atmaca, çeşitli kuruluşlardaki pek çok projede yazılım geliştirme uzmanı, teknik danışman, çözüm mimarı, proje yöneticisi ve ekip lideri olarak görev üstlendi. Daha önce IBM'de Teknik Satış Uzmanı, KoçSistem'de Ekip Lideri görevlerinde bulundu.

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