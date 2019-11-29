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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

“Girişimciliğe Değer” projesiyle start-up ekosistemine girdi

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“Girişimciliğe Değer” projesiyle start-up ekosistemine girdi

Aksa Akrilik, genç girişimcilere destek olmak ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak amacıyla erken aşama teknoloji girişimciliği platformu İTÜ Çekirdek ile iş birliği yaparak ilk start-up projesi desteğini hayata geçirdi.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirliğe katkısı olan, yenilikçi ve teknoloji geliştiren start-up projelerini destekleyerek hem bulunduğu sektöre, hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Aksa Akrilik, “Girişimciliğe Değer” adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren erken aşama girişim platformu İTÜ Çekirdek ile iş birliği yapıyor. Girişimcilere projelerini hayata geçirme konusunda maddi destek ve mevcut işlerini yürütmelerine yönelik olarak mentorluk desteğinin verileceği projede herhangi bir maddi beklenti bulunmuyor. 

Projenin ilk yılında, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen ve üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş dönemini başlatan start-up firması Porima’ya yatırım kararı alındı. Aksa Akrilik’in üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova’da çalışmalarını yürüten ve 2017 yılında kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. 

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Girişimciliğe Değer” projesinin Aksa’nın 50 yıldır süregelen yeni iş geliştirme hedefiyle örtüştüğünü belirterek “Aksa Akrilik olarak bu dünyanın içerisinde yer almak gelecek vizyonumuz açısından oldukça heyecan verici. ‘Girişimciliğe Değer’ projemizle yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Porima, yüksek kaliteli filament geliştirilmesi amacıyla kurulan bir start-up firması. İşin hammaddesi PLA ve ABS. Bizim çok yabancı olmadığımız polimerler. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu.” dedi. 

İnovasyon ve Ar-ge kültürünü geliştirmek için çalıştıklarına da değinen Cengiz Taş “Kimya ve Tekstil alanlarında, kendini kanıtlamış startup’lara her zaman kapımız açık” diye konuştu.

 İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise şunları söyledi: 

“Ülkemizde girişimcilik anlayışının gelişmesi, yeni start-up’ların doğması ve var olan girişimlerin büyümelerini hızlandırabilmeleri için doğru zamanda yapılan yatırımlar oldukça önem taşıyor. İTÜ ARI Teknokent ailesi olarak verilen desteğin hayırlı olmasını diler, benzer yatırımlara örnek teşkil etmesini temenni ederiz.” 

Aksa Akrilik’in, start-up şirketi Porima’ya yaptığı yatırım kararı İTÜ tarafından düzenlenen 2019 Big Bang etkinliğinde de duyuruldu. Törende ayrıca, Aksa Akrilik İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek tarafından Porima’ya yatırım çeki verildi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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