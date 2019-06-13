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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Girişimciler için “Office Days Programı”nı başlattı

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Girişimciler için “Office Days Programı”nı başlattı

Girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla Yıldız Holding'in başlattığı “Office Days Programı” kapsamında, ayda iki kere girişimcilerle bir araya gelerek, olası iş birliklerini masaya yatırıyor.

Tüm grup şirketlerini dahil olduğu bir dijital dönüşüm programını yürüten şirket, açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı”yla teknoloji odaklı, yeni nesil çözümleri kullanarak özgün projeler geliştiren tüm girişimcileri projelerini anlatmaya davet ediyor.

19 Haziran Çarşamba günü dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Office Days buluşmalarında; her girişimci 30 dakika boyunca yenilikçi ürün ve hizmetlerini şirketin Dijital Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili iş birimi yöneticilerine anlatma fırsatı buluyor.

Office Days Programı’nın ülkemiz girişimcilerine büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden şirketin Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin, “Office Days buluşmalarında; şirketleri ile girişimci arasında nasıl bir iş birliği modeli geliştirebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinde birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Trend teknolojileri yenilikçi iş fikirleri ile harmanlayan girişimcilerimize mutfağımızı açıp birlikte rekabet avantajı oluşturma arzusundayız” dedi.

Adnan Metin, başvurularda görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümlere öncelik verdiklerini de belirtti.

Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz ise, Office Days Programı’na başvuran projelerin fikir aşamasını geçmiş ve en az prototip seviyesinde olması gerektiğini ifade ederek, “Yıldız Holding ve grup şirketlerinin çalışma alanlarına dokunan girişimlere öncelik veriyoruz ve yenilikçi girişimcilerle iletişimi güçlendirmek adına ayda 2 kere bir araya geliyoruz” diye konuştu.

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