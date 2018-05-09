Girişimciler bu festivalde buluşuyor
Red Bull Basement Festival, bu yıl 25 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji, tasarım ve sosyal etki temalarıyla girişimci ve girişimci adaylarının noktaları birleştirmesine olanak sağlayacak festival, 25 Mayıs'ta ücretsiz ve dışarıdan katılıma açık olarak gerçekleşecek. Festivale kayıtlar internet üzerinden yapılacak.
Geçen yıl oturum ve workshoplar serisi olarak düzenlenen etkinlik, bu yıl etkisini artırarak bir festivale evrilecek. Festivalde teknoloji, tasarım ve sosyal girişimcilik ele alınacak. Genç girişimciler ve girişimci adayları için ücretsiz gerçekleştirilecek.
Festivalde yer alacak ana konuşma ve konuşmacıların yanı sıra atölye ve workshoplar da gerçekleştirilecek. Atölye ve workshop bölümlerinde ele alınacak konular arasında; sıfır iken bir olmak, girişimcilerin kendini fonlaması anlamına gelen "bootstrapping" ile projenin en kısa sürede en verimli performansı alması anlamına gelen "growth hacking", komunite oluşturmak ve değer yaratmak yer alıyor.
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