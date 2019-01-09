Giriş seviyesi telefon arayanlara: Alcatel 1X ve Alcatel 1C duyuruldu
TCL markası olan Alcatel'in giriş seviyesi yeni telefonları Alcatel 1X ve 1C, CES 2019 etkinliğinde görücüye çıktı. Peki bu yeni cihazlar hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne olacak?
Alcatel'in yeni telefon serisi ortaya çıktı. 5.5 inç'lik ekranıyla gelen ve 1440x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan Alcatel 1X 2019, 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemciden güç alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızası olan cihaz, tam bir giriş seviyesi telefonu aslında. Ancak buna rağmen cihazın arka yüzünde iki kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri 13 MP, diğeri ise 2 MP. Selfi kamerası ise 8MP.
3000 mAh bataryasıyla gelen cihazın parmak izi okuyuculu olan modelleri her ülkede satışa sunulmayacak. Android 8.1 işletim sistemiyle gelen Alcatel 1X'in fiyatı ise 120 dolar olarak belirlendi. Şirketin diğer diğer telefonu ise Alcatel 1C... Android Go işletim sistemiyle çalışan cihaz, diğer modele göre daha düşük seviye bir telefon. 5.3 inç'lik bir ekranla gelen ve 960x540 piksel çözünürlük sunan Alcatel 1C, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Spreadtrum SC7731E işlemci kullanıyor.
1 GB RAM ve 8 GB depolama hafızası bulunan cihazın arka yüzünde bir adet 5 MP kamera, ön yüzde ise 2 MP kamera yer alıyor.
2000 mAh bataryasıyla gelen Alcatel 1C'nin fiyatı ise 80 dolar.
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