Gigabyte bu kez ışıklı bellekleriyle geliyor
PC parçaları genel olarak renksiz bilinir; ancak ekran kartları söz konusu olduğunda iş biraz değişir ve fiyatları da hayli yüksek olduğundan şirketler özellikle oyuncular için olabildiğince renkli bir ekran kartı satışa sunar. Ancak bu akım görünen o ki belleklere de kaymaya başladı. İşte Gigabyte'ın rengarenk ışıklarıyla dikkat çeken yeni RAM'leri...
Gigabyte Aorus RGB Memory DDR4-3200 16GB bellek kiti, RGB entegreli RAM bellek olarak karşımıza çıkıyor. Set içerisinde iki adet 8GB RAM bellek modülü yer alıyor. 2mm kalınlığında alüminyum ısı dağıtıcı ile desteklenen modüller 5 adet adreslenebilir RGB LED aydınlatmaya sahip.
16-18-18-38 zamanlaması olan set XMP 2.0 profili ile 1.35V tüketiminde DDR4-3200MHz seviyesine çıkabiliyor.
Intel ve AMD platformları için uyumlu olan RGB bellek kitinde Samsung B tipi DRAM yongalarının kullanıldığı tahmin ediliyor. Fiyat henüz belli değil ancak boş modüllü set 199$ seviyesindeydi. Bu bakımdan 160$-170$ civarı bir seviyelerinde...
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