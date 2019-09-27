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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
27.09.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Gıda ve tarımda yapay zeka ve otomasyon öne çıkmaya başladı

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Gıda ve tarımda yapay zeka ve otomasyon öne çıkmaya başladı

Gıda ve tarımda geleneksel üretim yöntemlerinin yerini yapay zeka, otomasyon ve teknolojinin ön plana çıktığı projeler almaya başladı.

Gıda ve tarımda geleneksel üretim yöntemleri yavaş yavaş yerini yapay zeka, otomasyon ve teknolojiye dayalı uygulamalara bırakırken, üniversite öğrencileri bu alanda birbiri ardına dikkat çekici projeler geliştirdi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, çeşitli üniversitelerden öğrenciler, TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na savunma, uzay ve havacılık, akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlıkla sosyal yenilikçilik ve girişimcilik kategorilerinde çalışmalarıyla katıldı.

Bölge yarışmalarında derece alan ve son olarak 17-22 Eylül'de gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıkarılan projeler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bu projeler arasında özellikle yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojilerden faydalanılarak gıda ve tarım alanında geliştirilen uygulamalar dikkati çekti.

Buğdaya "otomasyon" koruması

Bu kapsamdaki "Buğday Ambarı Otomasyonu Projesi" çiftçilerin tahıllarını kendileri depolayarak, ilk elden satış yapabilmelerine imkan sağlamayı hedefliyor. Projeyle silolardaki ürünler haşerelenme ve küflenme gibi olumsuzluklara karşı korunuyor.

Buğdayın uygun şartlarda muhafaza edilmesine imkan tanıyan proje kapsamında, silodaki sensörlerle nem ve sıcaklık değerleri ölçülüyor. Depoların içinde belirlenen değerlerin dışına çıkıldığında devreye giren "karıştırma çubuğu ve fan sistemi", ürün için gerekli koşulların tekrar oluşmasına olanak veriyor.

Uygun nem ve sıcaklık değeri sağlanamadığında haşerelenme ve küflenme başlangıcı görülürse "helezon" sayesinde buğdaylar yedek siloya taşınıyor. Taşınma esnasında fan yardımıyla küflü buğdaylar temizlerden ayrılıyor. Böylelikle küfün tüm depoya yayılmasının önüne geçilerek, ürünün kalitesi korunuyor.

Gıda ve tarımda yapay zeka ve otomasyon öne çıkmaya başladı

Erkek civcivler "yapay zeka"yla yaşayacak

Yapay zeka destekli "Karşılaştırmalı Metotla Yumurta Şeklinden Cinsiyet Ayrımı Projesi", yumurtacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacak. Halen sektörde yumurtadan çıkan civcivler seçilerek erkek olanlar itlaf ediliyor. Yılda yaklaşık 8 milyar erkek civciv itlafının önüne geçmek üzere üniversite öğrencilerince tasarlanan projeyle yumurtanın şeklinden cinsiyet belirlenebiliyor. Böylelikle dişi civciv içeren yumurtalar kuluçkaya sürülürken, erkek civciv içerenlerin yumurta olarak tüketilmesine imkan sağlanıyor.

Proje, etik olmayan yollarla hayvanların imha edilmesini engellerken, endüstrideki kar kaybının önlenmesini de hedefliyor.

Atık sular mikroalglerle sulama suyuna dönüştürülüyor

Temiz su kaynaklarına alternatif oluşturmak için geliştirilen bir başka projeyle de atık sular, "mikroalg" olarak adlandırılan fotosentetik canlılar sayesinde temizleniyor ve tekrar tarımsal sulamada kullanılabilecek hale getiriliyor. Bu sayede azot ve fosfor açısından zengin hale gelen sular, gübre görevi de görerek bitkinin gelişmesine katkı sağlıyor. Böylece bitkinin hem kök sistemi hem de yaprakları daha dayanıklı hale geliyor.

Proje, sentetik gübrenin çevreye olan zararını da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Maliyeti düşük glütensiz ürünler

Gıda mühendisliği öğrencileri de çölyak hastalarının beklentilerine yanıt verecek bir proje üretti. Bu kapsamda, ekmek, kek ve bisküvi gibi ürünlerde "glüten" yerine "keten tohumu unu" kıvam verici olarak kullanılıyor. Böylece, hem ürünlerin maliyeti düşürülürken hem de çölyak hastalarının glütensiz ürün ihtiyacı daha ucuza giderilmiş oluyor.

Halen glüten içermeyen ürünlerde kullanılan kıvam vericilerden çoğu ithal ediliyor. Projeyle bu konudaki dışa bağımlılığın azaltılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması hedefleniyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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