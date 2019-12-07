GG Ne Demek? Oyunlarda GG Neden Kullanılır

Gamer isminin verildiği oyun tutkunları, bu konuda oldukça ciddi olmakla beraber çevrim içi oyunlar ile beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu durumdan para kazanan pek çok oyun tutkunu bulunmaktadır. Oldukça fazla popülerlik kazanan bu durumun, farklı terimleri de bulunuyor. Pek çok oyun tutkunlarının kullandığı terim olan GG'nin anlamını merak eden birçok kişi bulunmaktadır.

GG'nin Kelime Manası Nedir?

Good Game şeklinde açılımı olan ve Türkçe ile iyi oyun- güzel oyun anlamına gelen GG kısaltması oyunlarda çokça kullanılmaktadır. Kelime anlamı, tam şekilde budur. Çevrim içi oyunlar içerisinde chat kısımlarında bunun sıklıkla görüleceği de bilinmelidir. Oyun tutkunlarının kendi yaratmış oldukları çok sayıda terimler bulunmaktadır. Bu terimlerden birisi de GG olarak açıklanabilir.