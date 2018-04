Getcontact'ı neden bulamıyorum? Kaldırıldı mı?

Getcontact'a bir süredir ne Google Play Store üzerinden, ne de App Store üzerinden ulaşılabiliyor; her iki uygulamanın da erişime kapatıldığı dikkat çekiyor. Peki Getcontact neden kaldırıldı? Uygulamanın yayından kaldırılmasına kadar olan süreci görmek gerekiyor elbette. Kullanıcıların izin vermek kaydıyla tüm rehberdeki telefonlarını paylaştığı ve potansiyel tehdidi her geçen gün artan Getcontact başta olmak üzere ilgili birçok uygulamaya ülkemizde yasak getirildi. Bu nedenle App Store veya Google Play Store'da Getcontact'a ulaşabilmek artık mümkün değil; ancak yurt dışındaki mağaza hesaplarında erişimi olanların girebileceği uygulama gerçekten de güvenilir olmayan bir uygulama.



Getcontact'a rehberini paylaşanlar, paylaşmayanların da telefon bilgisini paylaştığından tehdit kitleler halinde yayılmış durumda. BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan da Twitter'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu uygulamaya verilen izin ile birlikte kullanıcıların sadece kendi telefonunu paylaşmadığı; ilgisi olmadığı halde izni alınmaksızın diğer rehberdeki numaraların da paylaşıldığına dikkat çekti.



Artan şikayetler üzerine kaldırılan Getcontact'ta kısa sürede 5 milyarı aşkın sorgulama yapıldı.



'KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE'



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de AA muhabirine, en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.



Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti:



"Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist (listeden çıkarma) özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor."



Aktepe, ıslak imza ya da elektronik imzayla kullanıcıların rızasının alınmadığına işaret ederek, "Biz bu tür yazılımları, tüm bilgilerinizi toplayarak casusluk yapmayı amaçlayan ve insanların davranışlarını ortaya çıkaran bir kötücül yazılım olarak tanımlıyoruz" dedi.

Söz konusu yazılımların davranış şekillerini etkilediğini anlatan Aktepe, bunun amacının siber saldırılarda kullanılacak istihbaratı toplamak olduğunu dile getirdi.



BİLGİLERİN NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR



Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan da GetContact, CIA, True Caller gibi mobil uygulamaların, tanınmayan numaraların kimlere ait olduğunu, rehberde nasıl kaydedildiklerini ve arama engelleme gibi veriler sunduğunu söyledi.



Uygulamayı indirip rehbere erişim izni verildiğinde bu programı kullananların, kişilerin rehberlerine erişebildiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:



"Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ciddi tehlike arz ediyor. Bu uygulamaları indirirken rehbere ve kişisel verilere ulaşım izni istiyor. İşte tam da burada tehlike başlıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor."

Ercan, rehbere erişim imkânı sağlayan bu uygulamaların ileride ciddi güvenlik açıklarına neden olabileceğini belirterek, "Sizlerden aldıkları bu bilgileri reklam ve algı yönetimi için uygulamalar vasıtasıyla kullanmış oluyorlar. Bu ve benzeri tüm uygulamalara dikkatli yaklaşmak ve erişim izni vermemek gerekiyor" diye konuştu.