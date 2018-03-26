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    GetContact nedir? Ne işe yarıyor?

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    GetContact isimli bir uygulama son günlerde büyük ses getirdi. Facebook ve Instagram üzerinden pek çok kişinin ekran görüntülerini paylaştığı bu uygulama ne işe yarıyor? Peki isminiz rehbere nasıl kaydedildi?

    GetContact uygulaması epey ses getirdi. Kullanıcılar ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı telefonlarını indirip rehber bilgilerini paylaşıyor. Peki bu ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Telefon numaranızın başka rehberlerde hangi isimde kayıt edildiğini nasıl görebiliyorsunuz? Aslında Get Contact yeni bir şey yapmıyor; yıllar önce yayında olan CiA tipi uygulamalar gibi kullanıcılar telefon rehberini paylaşıyor ve ortak bir havuzda bu bilgiler toplanıyor. Haliyle kullanıcılar bu uygulamaya girip rehberini paylaşan arkadaşlarının telefon rehberinde isminin nasıl göründüğünü öğrenebiliyor. 

    Uygulamanın asıl amacı kullanıcıları rahatsız eden telefon numaralarının aramasını önemek için filtre koymak. Ancak uygulamanın az önce anlattığımız yanı oldukça merak uyandırdığından son günlerde yoğun bir ilgi var. 

    ARAMA ENGELLEME

    İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

    ÇAĞRI TANIMLAMA

    Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

    KEŞFET

    Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.

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