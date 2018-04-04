Getcontact hesap silme | Telefon numaranızı kaldırın

Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

1. Adım: Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girim.

2. Adım: GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

3. Adım: Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

4. Adım: Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

1. Adım: GetContact Unlist sayfasını buraya tıklayarak açın.

2. Adım: Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın.

3. Adım: Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Bu sayede numaranızı GetContact rehberden silme işleminizi kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. GetContact numara silme işlemi bu adımları uyguladıktan sonraki 24 saat içerisinde tamamlanacak.