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    Getcontact hesap silme | Telefon numaranızı kaldırın

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Getcontact haberiniz olsun olmasın telefon rehberinizi çoktan veri tabanına geçirdi bile. Peki Getcontact hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte getcontact'tan telefon numaranızı tamamen silmenin yolu...

    Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

    1. Adım: Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girim.

    2. Adım: GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

    3. Adım: Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

    4. Adım: Hesabı sil seçeneğini seçin.

    Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

    1. Adım: GetContact Unlist sayfasını buraya tıklayarak açın.

    2. Adım: Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın.

    3. Adım: Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

    Bu sayede numaranızı GetContact rehberden silme işleminizi kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. GetContact numara silme işlemi bu adımları uyguladıktan sonraki 24 saat içerisinde tamamlanacak.

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