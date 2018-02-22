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    General Mobile'ın yeni telefonları ortaya çıkıyor!

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    General Mobile MWC 2018'de iki yeni modelini tanıtmayı planlıyor. Bu modellerden biri GM 8 olacak, diğerinin ise ismi bilinmiyor.

    Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde firmalar telefonlarını tanıtmayı planlıyor. Tanıtım yapacak firmalar arasında General Mobile'da bulunuyor. İki modelini tanıtmayı planlayan şirketin telefonlarından biri ülkemizde tanıtılan GM 8 olacak.

    Diğer modelin ise ismi bilinmiyor. İsmi bilinmeyen modelin uygun fiyatlı, Android Go platformuna sahip bir model olması bekleniyor. Bu modelin Türkiye'de daha sonra satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 27 Şubat günü yapılacak olan lansman, General Mobile'ın YouTube ve Facebook hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    Etiketler: General Mobile , GM 8 , MWC 2018 , 2 yeni model
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