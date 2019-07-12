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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.07.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

General Mobile telefonlara Android Q Beta güncellemesi geldi!

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General Mobile telefonlara Android Q Beta güncellemesi geldi!

General Mobile; Android Q Beta güncellemesini ilk olarak GM 9 Pro ve GM 8 kullanıcılarının deneyimlemesi için sundu. General Mobile ile Android Q Beta sürümünü deneyimlemek isteyen GM 9 Pro ve GM 8 kullanıcılarının yapması gereken ise bakın ne?

General Mobile, güncellemeler konusunda da en yeni sürümü kullanıcılara deneyimletmek adına Android’in en son versiyonu Q Beta’yı kullanıma sundu. İlk olarak GM 9 Pro ve GM 8 cihazları kapsamında Android Q Beta güncellemesini deneyimlemek isteyen kullanıcılar generalmobile.com/tr sitesinde yer alan linkten kayıt olarak Android’in en son sürümünü test edebilecek. Kayıt olduktan sonra gerekli adımlar ise kullanıcıların e-mail adresine gönderilecek. 

Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları birçok farklı özellikten faydalanabilecek ve telefonlarındaki uygulamaları Android’in en son sürümüyle test edebilecekler. Kullanıcıların Android Q güncellemesinin asıl versiyonuna ve buglardan arındırılmış son kullanıcı haline hazırlanmasını sağlayan Android Q Beta güncellemesi sayesinde kullanıcılar; Dark Mode (Karanlık / Koyu Mod), Gelişmiş Uygulama İzinleri, Desktop Mode (Masaüstü Modu), Daha Güvenli Smart Lock (Akıllı Kilit), Daha İyi Yüz Tanıma, Dahili Ekran Kaydetme Aracı gibi birçok yeniliği pek çok kişiden önce deneyimleme imkanı bulacak.

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