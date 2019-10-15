General Mobile telefon sahiplerine önemli güncelleme uyarısı
General Mobile; satışa sunduğu ve en çok tercih edilen modellerinden biri olan GM 8 için Android 9 Pie güvenlik güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı.
Google ile olan iş birliği kapsamında General Mobile, Android 9 Pie işletim sisteminin güvenlik güncellemesini GM 8 kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları daha güvenli ve güncel bir Android deneyimi yaşayacak.
Kullanıcıların Android 9.0 Pie güvenlik güncellemesini telefonlarına kurmaları için bildirimleri takip etmeleri ve yüklemeye izin vermeleri ya da “Ayarlar” menüsü üzerinden sistem güncellemesini takip etmeleri yeterli olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle