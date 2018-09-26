General Mobile GM 9 Pro için Android 9 Pie Beta geldi!
General Mobile; Android 9 Pie Beta güncellemesini General Mobile GM 9 Pro model telefonları için yayınladı.
Google ile olan işbirliği kapsamında dikkat çeken General Mobile, Google’ın yeni işletim sistemi Android 9 Pie Beta versiyonunu geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı yeni telefonu GM 9 Pro kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu sayede General Mobile kullanıcıları Android işletim sisteminin en güncel versiyonunu kullanabilecek.
Güncellemeyle birlikte kullanıcılar yeni geçiş animasyonları, all in one ana ekran butonu, yeni ses kontrol arayüzü, değiştirilebilir navigasyon bari gibi birçok yenilikten faydalanabilecek.
Android 9 Pie Beta güncellemesi kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları, kayıt formuna bu linkten ulaşabilecek ve işlemi gerçekleştirebilecekler.
GM 9 Pro kullanıcıları Android 9 Pie güncellemesinin asıl sürümünü yılın son çeyreğinde kullanmaya başlayabilecek.
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