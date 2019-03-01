General Mobile GM 9 Plus işte bu özelliklerle geliyor
General Mobile, yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan General Mobile GM 9 Plus modelini 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) dünyaya tanıttı. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? General Mobile GM 9 Pro modeline göre ne farkı var?
İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘General Mobile GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Kendi telefonları içinde şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23”) sahip olan GM 9 Plus'ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı. Ayrıca GM 9 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.
GM 9 Plus, yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile çekilen fotoğrafları öğrenerek kendini her gün geliştiriyor. ARCore desteği bulunan GM 9 Plus, Al Portre Aydınlatması özelliği sayesinde kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekilmiş gibi portre fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca AI Sahne Algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak renk, kontrast, parlaklık, keskinlik gibi birçok ayarın otomatik olarak düzenlenmesine imkan veriyor. Yeni geliştirilen Süper Gece Modu ile düşük ışıkta da net fotoğraflar alınabiliyor.
General Mobile’ın yeni yıldızı “GM 9 Plus” Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede kullanıcılarıyla buluşacak.
GENERAL MOBILE GM 9 PLUS'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.22-inç; 1080 x 2280, 19:9 en boy, 405 ppi
İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 (4x Arm Cortex-A73 2.0GHz + 4x Arm Cortex-A53 2.0GHz)
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Grafik Birimi: Mali-G72 MP3
Bellek: 3 GB RAM
Depolama: 32 GB + microSD desteği
Batarya: 3450 mAh+ GM Turbo Charge desteği
Ön Kamera : 8MP
Arka Kamera: 12MP + 5MP f/1.7 diyafram
GENERAL MOBILE GM 9 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm
Ağırlık: 175 gram
Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi
Ekran: 6,1 inç Full HD+ AMOLED, Corning Gorilla Glass 5
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
Grafik birimi: Adreno 512
RAM – Depolama: 4 GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB’a kadar Micro SD desteği)
İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
Kamera: Arka /12 + 8 Megapiksel f/1,8 AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 8 Megapiksel FF flaşlı
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Type-C 3,1
Pil: 3,800 mAh
Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light
GPS: A-GPS,GLONASS
FM Radyo: Var
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