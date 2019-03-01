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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 05:17, Son Güncelleme:

General Mobile GM 9 Plus işte bu özelliklerle geliyor

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General Mobile GM 9 Plus işte bu özelliklerle geliyor

General Mobile, yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan General Mobile GM 9 Plus modelini 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) dünyaya tanıttı. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? General Mobile GM 9 Pro modeline göre ne farkı var?

İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘General Mobile GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Kendi telefonları içinde şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23”) sahip olan GM 9 Plus'ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı.  Ayrıca GM 9 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor. 

GM 9 Plus, yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile çekilen fotoğrafları öğrenerek kendini her gün geliştiriyor. ARCore desteği bulunan GM 9 Plus, Al Portre Aydınlatması özelliği sayesinde kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekilmiş gibi portre fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca AI Sahne Algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak renk, kontrast, parlaklık, keskinlik gibi birçok ayarın otomatik olarak düzenlenmesine imkan veriyor. Yeni geliştirilen Süper Gece Modu ile düşük ışıkta da net fotoğraflar alınabiliyor. 

General Mobile’ın yeni yıldızı “GM 9 Plus” Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede kullanıcılarıyla buluşacak.

General Mobile GM 9 Plus işte bu özelliklerle geliyor


GENERAL MOBILE GM 9 PLUS'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.22-inç;  1080 x 2280, 19:9 en boy, 405 ppi

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 (4x Arm Cortex-A73 2.0GHz + 4x Arm Cortex-A53 2.0GHz)

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Grafik Birimi: Mali-G72 MP3

Bellek: 3 GB RAM

Depolama: 32 GB + microSD desteği

Batarya: 3450 mAh+ GM Turbo Charge desteği

Ön Kamera : 8MP

Arka Kamera: 12MP + 5MP f/1.7 diyafram

GENERAL MOBILE GM 9 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm

Ağırlık: 175 gram

Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi

Ekran: 6,1 inç Full HD+ AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Grafik birimi: Adreno 512

RAM – Depolama: 4 GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB’a kadar Micro SD desteği)

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Kamera: Arka /12 + 8 Megapiksel f/1,8 AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 8 Megapiksel FF flaşlı

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Type-C 3,1

Pil: 3,800 mAh

Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

GPS: A-GPS,GLONASS

FM Radyo: Var

General Mobile GM 9 Plus yapay zekayla geliyorGeneral Mobile, Mobil Dünya Kongresi'nde iki yeni telefonunu duyurdu. Biri de en geniş ekranlı telefonu olan ve fotoğraflarında artık yapay zeka teknolojisinden faydalanan General Mobile GM 9 Pro modeli oldu.
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