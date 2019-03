General Mobile GM 9 Plus işte bu özelliklerle geliyor

İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘General Mobile GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Kendi telefonları içinde şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23”) sahip olan GM 9 Plus'ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı. Ayrıca GM 9 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

GM 9 Plus, yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile çekilen fotoğrafları öğrenerek kendini her gün geliştiriyor. ARCore desteği bulunan GM 9 Plus, Al Portre Aydınlatması özelliği sayesinde kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekilmiş gibi portre fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca AI Sahne Algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak renk, kontrast, parlaklık, keskinlik gibi birçok ayarın otomatik olarak düzenlenmesine imkan veriyor. Yeni geliştirilen Süper Gece Modu ile düşük ışıkta da net fotoğraflar alınabiliyor.

General Mobile’ın yeni yıldızı “GM 9 Plus” Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede kullanıcılarıyla buluşacak.







GENERAL MOBILE GM 9 PLUS'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.22-inç; 1080 x 2280, 19:9 en boy, 405 ppi

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 (4x Arm Cortex-A73 2.0GHz + 4x Arm Cortex-A53 2.0GHz)

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Grafik Birimi: Mali-G72 MP3

Bellek: 3 GB RAM

Depolama: 32 GB + microSD desteği

Batarya: 3450 mAh+ GM Turbo Charge desteği

Ön Kamera : 8MP

Arka Kamera: 12MP + 5MP f/1.7 diyafram



GENERAL MOBILE GM 9 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm



Ağırlık: 175 gram



Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi



Ekran: 6,1 inç Full HD+ AMOLED, Corning Gorilla Glass 5



İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660



Grafik birimi: Adreno 512



RAM – Depolama: 4 GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB’a kadar Micro SD desteği)



İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)



Kamera: Arka /12 + 8 Megapiksel f/1,8 AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 8 Megapiksel FF flaşlı



Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Type-C 3,1



Pil: 3,800 mAh



Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light



GPS: A-GPS,GLONASS



FM Radyo: Var