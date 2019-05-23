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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.05.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

General Mobile GM 9 Go satışa sunuldu! İşte özellikleri

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General Mobile GM 9 Go satışa sunuldu! İşte özellikleri

İlk olarak General Mobile’ın Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) karşımıza çıkan ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu.

General Mobile, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. Tasarımı ile dikkat çeken GM 9 Pro'dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor. 

Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ‘GM 9 Go’ Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Google Asistan özelliği ile GM 9 Go’ya ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcılar sorularının yanıtlarına çabucak ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan bir çok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar. 

Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı desteği de olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor. 

Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak olan GM 9 Go’ya tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak belirlendi.

GM 9 Go Teknik Özellikleri:

Gövde

Boyutlar

150*70.5*8.59 mm

Ağırlık

148 gr (5.22 oz)

SIM

Nano + Nano SIM + TF Card

2G(GSM)

GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900

3G(WCDMA)

WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900)

4G(LTE)

LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
LTE TDD BAND 38, BAND 40

LTE Advanced

VoLTE, ViLTE, VoWiFi

Ekran

Tür

IPS LCD, 16M renk

Boyut

5.5 inches HD Plus

Çözünürlük

720 x 1440 piksel

Multitouch

Evet, 10 parmağı destekliyor

Koruma

Corning Gorilla Glass, Oleophobic Coating

Bekleme Modu(Stand-by)

32 Saat

Platform

OS

Android OS, v8.1 Oreo

Chipset

Mediatek MT6739

CPU

Quad-core ARM Cortex A53 1.5GHz

GPU

IMG PowerVR GE8100 570MHz

Modem

HSDPA: 42 Mbps, HSUPA: 11 Mbps

Cat 4 150Mbps Download,50 Mbps Upload

Hafıza

Dahili

16GB, 1GB RAM

Kart Yuvası

128GB’a kadar

Kamera

Arka Kamera

13 MP AF, f2.0

Ön Kamera

5 MP FF, f2.2

Ses

Uyarı Tipleri

Titreşim; MP3, WAV melodiler

Hoparlör

Evet

3.5mm kablo

Evet

İletişim

WLAN

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz and 2.4 Ghz Çift bant desteği

Bluetooth

v4.2, A2DP, LE

GPS

A-GPS,GLONASS

USB

Micro-USB

Özellikler

Sensörler

Gyro, Accelerometer, Proximity, Magnetic Light

Mesajlaşma

SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM

FM Radyo

Desteklenmektedir

Tarayıcı

HTML5

- Özel mikrofonlarıyla aktif gürültü önleyici

- MP4/H.264 çalar

- MP3/WAV/eAAC+ çalar

- Fotoğraf / video editörü

- Belge editörü

Batarya

Tür & Kapasite

3500 mAh Li-Po pil (Değiştirilebilir)

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