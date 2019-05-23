General Mobile GM 9 Go satışa sunuldu! İşte özellikleri
İlk olarak General Mobile’ın Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) karşımıza çıkan ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu.
General Mobile, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. Tasarımı ile dikkat çeken GM 9 Pro'dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor.
Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ‘GM 9 Go’ Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Google Asistan özelliği ile GM 9 Go’ya ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcılar sorularının yanıtlarına çabucak ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan bir çok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar.
Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı desteği de olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.
Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak olan GM 9 Go’ya tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak belirlendi.
GM 9 Go Teknik Özellikleri:
Gövde
Boyutlar
150*70.5*8.59 mm
Ağırlık
148 gr (5.22 oz)
SIM
Nano + Nano SIM + TF Card
Ağ
2G(GSM)
GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G(WCDMA)
WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900)
4G(LTE)
LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
LTE Advanced
VoLTE, ViLTE, VoWiFi
Ekran
Tür
IPS LCD, 16M renk
Boyut
5.5 inches HD Plus
Çözünürlük
720 x 1440 piksel
Multitouch
Evet, 10 parmağı destekliyor
Koruma
Corning Gorilla Glass, Oleophobic Coating
Bekleme Modu(Stand-by)
32 Saat
Platform
OS
Android OS, v8.1 Oreo
Chipset
Mediatek MT6739
CPU
Quad-core ARM Cortex A53 1.5GHz
GPU
IMG PowerVR GE8100 570MHz
Modem
HSDPA: 42 Mbps, HSUPA: 11 Mbps
Cat 4 150Mbps Download,50 Mbps Upload
Hafıza
Dahili
16GB, 1GB RAM
Kart Yuvası
128GB’a kadar
Kamera
Arka Kamera
13 MP AF, f2.0
Ön Kamera
5 MP FF, f2.2
Ses
Uyarı Tipleri
Titreşim; MP3, WAV melodiler
Hoparlör
Evet
3.5mm kablo
Evet
İletişim
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz and 2.4 Ghz Çift bant desteği
Bluetooth
v4.2, A2DP, LE
GPS
A-GPS,GLONASS
USB
Micro-USB
Özellikler
Sensörler
Gyro, Accelerometer, Proximity, Magnetic Light
Mesajlaşma
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
FM Radyo
Desteklenmektedir
Tarayıcı
HTML5
- Özel mikrofonlarıyla aktif gürültü önleyici
- MP4/H.264 çalar
- MP3/WAV/eAAC+ çalar
- Fotoğraf / video editörü
- Belge editörü
Batarya
Tür & Kapasite
3500 mAh Li-Po pil (Değiştirilebilir)
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