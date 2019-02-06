General Mobile GM 8 kullanıcılarına Android 9 Pie müjdesi
General Mobile GM 8 model telefon kullananlar için Android Pie güncellemesi uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet bugün yayınlandı. Bakın telefonunuzda yeni güncellemeyi indirmenizle birlikte yeni neler göreceksiniz?
General Mobile GM 8 için Android 9 Pie güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Kademeli olarak dağıtımına başlanan güncelleme bu telefonları baştan sona değiştirecek, pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Bunlardan biri karanlık tema özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman karanlık temayı aktif hale getireek ve bunun için daha gelişmiş ayarlara sahip olacaksınız. Bir diğer özellik ise yeni gezinme deneyimi olacak. Bu özellik ile beraber kullanıcılar tek el ile telefonunu daha kolay kullanma şansına kavuşacak.
Gelelim ses kontrol arayüzündeki değişikliğe... Basitleştirilmiş yeni ses kontrol arayüzü dikey bir tasarıma sahiptir ve varsayılan olarak kullanıcıların en sık kullanmak istediği ses ayarı olan “Medya Sesine” ayarlanmış.
Otomatik Rahatsız Etmeyin Modu ise telefona kazandırılan bir diğer ilginç özellik olacak. Hava karardığında Gece Modu’nu açıyor. Ardından Rahatsız Etmeyin Modu’nu açarak belirlenen uyku saatinde ekranı gri tona geçiriyor. Bu renk modu beyni çok daha az uyardığından kullanıcıların güzel bir uyku için telefonlarını kenara bırakmalarına yardımcı oluyor.
Uyarlanabilir Parlaklık, ortamdaki ışığı göz önünde bulundurarak kullanıcıların ekran parlaklığı tercihlerini öğrenir ve verimli bir şekilde otomatik parlaklık ayarı yaparken, Otomatik Döndürme Butonu ile de artık ekranınız yanlışlıkla dönmeyecek! Kullanıcının ekranı döndürmek istediğini doğrulamak için gezinti çubuğunda yeni bir döndürme butonu sizi bekliyor.
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