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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.02.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

General Mobile GM 8 kullanıcılarına Android 9 Pie müjdesi

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General Mobile GM 8 kullanıcılarına Android 9 Pie müjdesi

General Mobile GM 8 model telefon kullananlar için Android Pie güncellemesi uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet bugün yayınlandı. Bakın telefonunuzda yeni güncellemeyi indirmenizle birlikte yeni neler göreceksiniz?

General Mobile GM 8 için Android 9 Pie güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Kademeli olarak dağıtımına başlanan güncelleme bu telefonları baştan sona değiştirecek, pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Bunlardan biri karanlık tema özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman karanlık temayı aktif hale getireek ve bunun için daha gelişmiş ayarlara sahip olacaksınız. Bir diğer özellik ise yeni gezinme deneyimi olacak. Bu özellik ile beraber kullanıcılar tek el ile telefonunu daha kolay kullanma şansına kavuşacak.

Gelelim ses kontrol arayüzündeki değişikliğe... Basitleştirilmiş yeni ses kontrol arayüzü dikey bir tasarıma sahiptir ve varsayılan olarak kullanıcıların en sık kullanmak istediği ses ayarı olan “Medya Sesine” ayarlanmış.

Otomatik Rahatsız Etmeyin Modu ise telefona kazandırılan bir diğer ilginç özellik olacak. Hava karardığında Gece Modu’nu açıyor. Ardından Rahatsız Etmeyin Modu’nu açarak belirlenen uyku saatinde ekranı gri tona geçiriyor. Bu renk modu beyni çok daha az uyardığından kullanıcıların güzel bir uyku için telefonlarını kenara bırakmalarına yardımcı oluyor.

Uyarlanabilir Parlaklık, ortamdaki ışığı göz önünde bulundurarak kullanıcıların ekran parlaklığı tercihlerini öğrenir ve verimli bir şekilde otomatik parlaklık ayarı yaparken, Otomatik Döndürme Butonu ile de artık ekranınız yanlışlıkla dönmeyecek! Kullanıcının ekranı döndürmek istediğini doğrulamak için gezinti çubuğunda yeni bir döndürme butonu sizi bekliyor.

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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