General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

General Mobile GM 8 Go sessiz sedasız Türkiye genelinde satışa sunuldu. 8.59 mm kalınlık ve 152 gram ağırlık değerlerine sahip olan General Mobile GM 8 GO, genellikle tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Yanlardan yumuşatılmış köşeleri ve arka tarafta mat bir tasarım malzemesinin kullanılması da avuçtaki tutuş hissini daha güçlü hale getiriyor. Telefonda, 5.5 inc büyüklüğünde, 720×1440 çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Baktığımızda, hem ekran boyutu hem de çözünürlük değerinin pek çok kullanıcı için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın dış mekan kullanımlarındaki parlaklık ve belirginlik düzeyi de yeterli. Ekranın üzerinde Gorilla Glass koruma teknolojisi olduğunu da belirtelim.



3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan abisi GM 8‘in 999 TL‘lik fiyatına göre, GM8 Go‘nun 200 TL daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fiyat farkına göre, GM 8 ile GM 8 Go satış adetleri arasında nasıl bir farklılık olacak göreceğiz. Giriş seviyesi bir model olduğu için, 200 TL fark ödeyip, kullanıcılar GM 8’e de yönelmeleri muhtemel.





Daha az sistem kaynağı ve pil tüketen Android Oreo Go tabanlı GM 8 Go, GM 8modeline göre mütevazi teknik özelliklere sahip. Ayrıca kullandığı Oreo Go ile beraber, varsayılan gelen pek çok Google uygulaması da, daha az sistem kaynağı tüketiyor. GM 8 ile benzer tasarım çizgilerine sahip olan GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 ekran oranına sahip HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekran ise Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor.

Abisi GM 8 gibi, GM 8 Go’nun da arka yüzünde 13 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram değerine sahip kamera ve parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Ön tarafta da 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılıyor. Ön kameranın da diyafram değeri f/2.2

GM 8 Go, MediaTek tarafından üretilen 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MT6739 işlemcisi kullanılıyor. RAM tarafındaysa 1 GB RAM tüketicilere sunuluyor. Daha mütevazi özelliklerle gelen ürünün dahili depolaması ise 16 GB. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Android Oreo Go ile geldiği için, RAM seviyesi 1 GB ile sınırlandırılmış.