General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGeneral Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
14.05.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

General Mobile'ın en yeni uygun fiyatlı telefonu General Mobile GM 8 Go, diğer telefonlardan farklı olarak Google'ın Android 8.1 Oreo Go Editon sürümünü kullanan ilk GM telefonu olma özelliğini taşıyor. İşte General Mobile GM 8 Go'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

General Mobile GM 8 Go sessiz sedasız Türkiye genelinde satışa sunuldu. 8.59 mm kalınlık ve 152 gram ağırlık değerlerine sahip olan General Mobile GM 8 GO, genellikle tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Yanlardan yumuşatılmış köşeleri ve arka tarafta mat bir tasarım malzemesinin kullanılması da avuçtaki tutuş hissini daha güçlü hale getiriyor. Telefonda, 5.5 inc büyüklüğünde, 720×1440 çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Baktığımızda, hem ekran boyutu hem de çözünürlük değerinin pek çok kullanıcı için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın dış mekan kullanımlarındaki parlaklık ve belirginlik düzeyi de yeterli. Ekranın üzerinde Gorilla Glass koruma teknolojisi olduğunu da belirtelim.

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan abisi GM 8‘in 999 TL‘lik fiyatına göre, GM8 Go‘nun 200 TL daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fiyat farkına göre, GM 8 ile GM 8 Go satış adetleri arasında nasıl bir farklılık olacak göreceğiz. Giriş seviyesi bir model olduğu için, 200 TL fark ödeyip, kullanıcılar GM 8’e de yönelmeleri muhtemel.

General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

Daha az sistem kaynağı ve pil tüketen Android Oreo Go tabanlı GM 8 Go, GM 8modeline göre mütevazi teknik özelliklere sahip. Ayrıca kullandığı Oreo Go ile beraber, varsayılan gelen pek çok Google uygulaması da, daha az sistem kaynağı tüketiyor. GM 8 ile benzer tasarım çizgilerine sahip olan GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 ekran oranına sahip HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekran ise Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor.

Abisi GM 8 gibi, GM 8 Go’nun da arka yüzünde 13 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram değerine sahip kamera ve parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Ön tarafta da 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanılıyor. Ön kameranın da diyafram değeri f/2.2

GM 8 Go, MediaTek tarafından üretilen 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MT6739 işlemcisi kullanılıyor. RAM tarafındaysa 1 GB RAM tüketicilere sunuluyor. Daha mütevazi özelliklerle gelen ürünün dahili depolaması ise 16 GB. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Android Oreo Go ile geldiği için, RAM seviyesi 1 GB ile sınırlandırılmış.




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

General Mobile GM 8 Go: Tüm özellikleri ve fiyatı

'Profilime kim baktı?' uygulamaları büyük bir tuzak!

Apple'dan minik telefon: iPhone SE 2 karşınızda!

Huawei P20 Pro fiyatı ve tüm özellikleri