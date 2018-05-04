General Mobile GM 8 Go satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
04.05.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

General Mobile GM 8 Go satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyat

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General Mobile GM 8 Go satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyat

General Mobile, Barcelona’da gerçekleşen Mobile World Congress’te tanıttığı Android Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan ‘GM 8 Go’ modelini satışa sundu.

‘GM 8 Go’, geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ‘GM 8 Go’, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor ve böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi fırsatı sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip olan ‘GM 8 Go’ kullanıcılara Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.

Android Oreo (Go edition), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkânı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. ‘GM 8 Go’, özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo (Go edition) yüklü akıllı telefonlar, ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google Play Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.

‘GM 8 Go’, yeni nesil 18.9’luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile dikkat çeken ‘GM 8 Go’ ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri ‘portre modu (bokeh)’ seçenekleri ile düzenleyerek fotoğraflarına yeni bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.

‘GM 8 Go’ kullanıcılara HD kalitesinde video görüşmeleri sunuyor. 

Ürünün fiyatı 799 TL.

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